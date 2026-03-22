היועץ הכלכלי של נתניהו: "אין הצדקה לעליית מחירים"

יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, אבי שמחון התייחס הבוקר להשפעת הלחימה על המשק, ולהערכתו אין כל הצדקה לעליית מחירים. "זה תלוי במי שיתפוס טרמפ, ויגיד עלו מחירי הדלק אז אני מעלה את המחירים של המוצרים שלי", הסביר שמחון

"אין הצדקה לעליית מחירים גורפת במשק", כך הצהיר הבוקר (א') יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, פרופ' אבי שמחון, בראיון בנושא השפעת הלחימה על יוקר המחיה והחוסן הלאומי.

שמחון ביקש להרגיע את הציבור והדגיש כי למרות המצב הביטחוני, נתוני המאקרו של ישראל נותרים יציבים.

"המספרים לא מראים שאנחנו במלחמה"

לדברי שמחון, כלכלת ישראל מפגינה עוצמה שמאפשרת לדרג המדיני לנהל את המערכה ללא לחץ כלכלי. הוא שיתף בשיחה שקיים לאחרונה עם כלכלן בכיר, שציין בפניו כי בחינת הנתונים היבשים של המשק הישראלי כמעט ולא מסגירה את העובדה שהמדינה נמצאת בעיצומה של מלחמה.

"הצמיחה בישראל נמצאת בקצב מהיר יותר מאשר באירופה, ואפילו יותר ממעצמות כמו גרמניה וצרפת", הסביר שמחון, אך סייג: "האתגר הגדול שלנו הוא לתרגם את המצב המצוין של הכלכלה לרווחה אצל האזרחים בבית. אם זה לא יבוא לידי ביטוי אצל האזרח- מה עשינו?".

פיצויים לעסקים: "מי שהגיש- קיבל"

בתשובה לטענות על עיכוב בפיצויים עוד מימי מבצע 'עם כלביא', הבהיר שמחון כי בדיקה שערך העלתה שרובם המכריע של העסקים כבר קיבלו את הכספים. לדבריו, העיכובים הקיימים נובעים בעיקר מהגשה מאוחרת של הבקשות - ישנם בעלי עסקים שהגישו בקשה רק חודשים אחרי המבצע.

לגבי העסקים שנפגעו בסבב הלחימה הנוכחי, הבטיח יועץ רה"מ: "המדינה לא יודעת לתת פיצוי תוך שבועיים, אבל היא יודעת לתת תוך מספר שבועות. להערכתו הם יקבלו את הכסף בימים הקרובים.

האם החשמל והדלק יתייקרו?

בנוגע לחשש ממשבר כלכלי עולמי, שמחון הסביר כי הדבר תלוי במשך המלחמה ובתרחיש של סגירת מצר הורמוז. עם זאת, הוא הרגיע לגבי מחירי האנרגיה חשמל וגז: להערכתו לא תירשם עלייה, שכן תחנות הכוח לא מבססות על דלק, ואת הגז ישראל רוכשת ממאגרים ישראליים במחיר קבוע.

דלק: צפויה השפעה מסוימת בתחילת החודש הבא בשל מחירי הנפט בעולם, אך שמחון הגדיר זאת כפגיעה ממוקדת ב"כיס של המתדלק" ולא בירידה ברמת החיים הכללית.

בסיום דבריו יצא שמחון נגד גורמים המנסים לנצל את המצב: "אין הצדקה להעלות מחירים של מוצרים. זה תלוי באלו שיתפסו טרמפ ויגידו הנה עלו מחירי הדלק אז זה משפיע על המוצרים שלי".