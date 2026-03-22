אחרי השבעה על בתה: אורית סטרוק במסר ראשון

שבוע לאחר הטרגדיה המטלטלת שזעזעה את המגזר ואת המדינה כולה, השרה אורית סטרוק קמה הבוקר מהשבעה על בתה שושנה ז"ל, והעבירה מסר ראשון

השרה אורית סטרוק (הציונות הדתית) ובני משפחתה קמו הבוקר (ראשון) מהשבעה על פטירתה בטרם עת של בתם, שושנה ז"ל. לאחר שבוע קשה שבו פקדו את בית המשפחה אלפי מנחמים מכל קצוות הקשת הציבורית, פרסמה השרה מסר ראשון המופנה לכל מי שביקש לחזק את ידיהם בשעתם הקשה.

הבקשה האישית של האם השכולה

במסר קצר ביקשה סטרוק להנציח את זכרה של בתה דרך לימוד ותפילה. "שושנה שלנו ז"ל", כתבה סטרוק. "היום קמים מהשבעה. אודה לכל מי שיגיד פרק תהילים בכל יום לעילוי נשמתה".

הקריאה של סטרוק מגיעה לאחר שבוע שבו דמותה של שושנה ז"ל עמדה במרכזן של סערות רבות ברשתות החברתיות, תוך שמשפחתה נאלצת להתמודד לא רק עם האובדן הפרטי והכבד, אלא גם עם פרסומים שגויים וניסיונות ניגוח פוליטיים.