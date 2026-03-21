אחות של שושנה סטרוק ז"ל שוברת שתיקה: זה מה שקרה באמת

פרשת פטירתה של שושנה סטרוק ז"ל, בתה של השרה אורית סטרוק, ממשיכה להסעיר את המדינה, אך נראה כי עבור המשפחה האבלה, הכאב רק הולך ומעצים לנוכח הפרסומים השגויים והשמועות ברשת.

רחלי אורבך, אחותה של שושנה ז"ל, פרסמה הערב פוסט כואב וחשוף שבו היא יוצאת נגד הניסיון "לכתוב מחדש" את חייה של אחותה בדפי ההיסטוריה הדיגיטליים.

"הכול שקר - מההתחלה עד הסוף"

אורבך מתייחסת בדבריה לדף ה"ויקיפדיה" שנפתח על שם אחותה ולפרטים הביוגרפיים שנכתבו בו, שלטענתה רחוקים מהמציאות. "ברשת אלפי אנשים חושבים שהם מכירים את אחותי, כשאפילו את תאריך הלידה המציאו מהתחלה עד הסוף", כתבה בכאב. "יום, חודש, שנה – כולם שקר. תאריך המוות דווקא נכון, אני עוד לא מבינה איך יכול להיות שהוא נכון".

האחות תוקפת את הנטייה של הגולשים והפעילים ברשת לנכס לעצמם ידע רפואי ואישי על שושנה המנוחה: "ממציאים לה חיים שלמים. ממציאים לה אבחונים, ממציאים לה טיפולים. כבר לא אכפת לי, כבר לא נחגוג לה יומולדת 39. תאריך הלידה יירשם כבר רק על המצבה".

אזהרה בדיני נפשות

בסיום דבריה, מפנה אורבך קריאה נוקבת לציבור הרחב ולמובילי הדעה ברשתות החברתיות, שחלקם השתמשו בסיפורה של שושנה למטרות פוליטיות או חברתיות מבלי לבדוק את העובדות. "אולי יום אחד תלמדו שאתם לא יודעים. אולי יום אחד תיזהרו בדיני נפשות", היא מזהירה. "אולי יום אחד תאספו מידע לפני שתחרצו דין, במקום להאמין".

הטקסט המטלטל של האחות מזכיר לכולנו שמאחורי הכותרות והוויכוחים הסוערים עומדת משפחה שאיבדה את היקר לה מכול, ונאלצת כעת להתמודד לא רק עם האובדן, אלא גם עם עיוות דמותה של יקירתם במרחב הציבורי. "את אחותי", היא חותמת, "זה כבר לא יציל".