10 דברים שלא ידעתם על הסרט "לא רק בלונדינית"

לרגל יום הולדתה ה-50 של האישה שהוכיחה שאינטליגנציה מגיעה עם מניקור מושלם, חזרנו אל מאחורי הקלעים של הקלאסיקה מ-2001 בכיכובה של ריס ווית'רספון:

סעיף המלתחה האייקוני: ריס ווית'רספון כל כך נקשרה לדמותה של אל וודס, שבחוזה שלה נכתב מפורשות שהיא שומרת את כל 60 התלבושות מהסרט. כולל הכל – הנעליים, התיקים והנוצות.

כמעט בלונדינית אחרת: התפקיד הוצע תחילה לכריסטינה אפלגייט (קלי באנדי מ"נשואים פלוס"). היא סירבה כי פחדה להיתקע בתפקיד ה"בלונדינית", והודתה שנים אחר כך שזו הייתה טעות ענקית.

פאה של מיליון דולר: בסצנת הסיום (טקס הסיום בהרווארד), ריס בכלל חובשת פאה. היא כבר התחילה להצטלם לסרט אחר ("חשיבותה של רצינות") וקיצרה את שיערה, ולכן נאלצו לשחזר את הבלונד של אל באופן מלאכותי.

השראה אמיתית: הסרט מבוסס על ספרה של אמנדה בראון, שכתבה אותו על נייר ורוד בזמן לימודיה בסטנפורד. היא הרגישה שכולם שם משעממים מדי ורצתה להכניס קצת סטייל לעולם המשפט.

ה"כופף והצמד" (Bend and Snap): התנועה האגדית לא הייתה קיימת בתסריט המקורי. היא נולדה כמעט במקרה כבדיחה בחדר החזרות כשהיוצרים חיפשו "מהלך" מנצח לסצנת מכון היופי.

מבחן הכימיה: המשפט המפורסם על הטיפול בפרם (סלסול שיער) הוא נכון מדעית. החומצה התיאוגליקולית אכן מתפרקת במגע עם מים ב-24 השעות הראשונות. מי אמר שסרטי בנות לא מלמדים מדע?

הרווארד אמרו "לא": האוניברסיטה היוקרתית סירבה לאפשר צילומים בשטחה כי היא לא רצתה להיות מזוהה עם סרט "קליל". רוב הצילומים נערכו ב-UCLA ובאוניברסיטת דרום קליפורניה.

סוף חלופי ומרגש: בגרסה הראשונה, הסרט הסתיים בנשיקה של אל ואמט. קהל המבחן התאכזב ודרש לראות את אל מצליחה כעורכת דין, ולכן הסוף שונה לנאום הניצחון בטקס הסיום.

שיעורי בית באחוות: כדי להתכונן לתפקיד, ריס ווית'רספון בילתה שבועיים בתוך אחוות סטודנטיות אמיתית באוניברסיטת דרום קליפורניה כדי ללמוד איך הן מדברות, מתנהגות ומחזיקות את הכוס.