אחרי "אהבת השם": הלהיט החדש של בן צור מגיע היישר מהחופה

בזמן שהלהיט שלו חורך את הרשתות והרדיו, הזמר בן צור נכנס תחת החופה וחשף את השיר המיוחד שכתב לבת זוגו שיראל. צפו בקליפ המרגש שצולם ברגעים הכי אינטימיים של החתונה

מי שעוקב אחרי המוזיקה היהודית בתקופה האחרונה, לא יכול היה לפספס את הלהיט "אהבת השם" של הזמר בן צור, שהפך להמנון של ממש בכל שמחה ואירוע. אבל השבוע, בן צור חגג את השמחה האישית והפרטית שלו – והוא לא שכח להביא איתו מתנה מוזיקלית.

רגע אחרי שהתחתן עם בחירת ליבו, שיראל, משחרר בן צור את הסינגל החדש והמרגש "אישתי". את השיר כתב בן צור יחד עם אבי אוחיון, במיוחד עבור המעמד המרגש תחת החופה.

הקליפ מציג רגעים אותנטיים מיום החתונה, החל מההכנות ועד לשיא המרגש שבו הוא שר לשיראל מול האורחים הנרגשים. נראה שבן צור מצליח לעשות זאת שוב – לגעת בלבבות, והפעם עם הקדשה אישית שהופכת לנחלת הכלל.