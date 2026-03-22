אחרי "אהבת השם": הלהיט החדש של בן צור מגיע היישר מהחופה

מי שעוקב אחרי המוזיקה היהודית בתקופה האחרונה, לא יכול היה לפספס את הלהיט "אהבת השם" של הזמר בן צור, שהפך להמנון של ממש בכל שמחה ואירוע. אבל השבוע, בן צור חגג את השמחה האישית והפרטית שלו – והוא לא שכח להביא איתו מתנה מוזיקלית.
רגע אחרי שהתחתן עם בחירת ליבו, שיראל, משחרר בן צור את הסינגל החדש והמרגש "אישתי". את השיר כתב בן צור יחד עם אבי אוחיון, במיוחד עבור המעמד המרגש תחת החופה.
הקליפ מציג רגעים אותנטיים מיום החתונה, החל מההכנות ועד לשיא המרגש שבו הוא שר לשיראל מול האורחים הנרגשים. נראה שבן צור מצליח לעשות זאת שוב – לגעת בלבבות, והפעם עם הקדשה אישית שהופכת לנחלת הכלל.
"בדיוק סיימתי את השבת הראשונה שלי כגבר נשוי, איזה מרגש", שיתף בן צור את עוקביו בתחושות. "אני משחרר לכם את השיר שכתבתי לאישתי לחתונה שלנו, עם קליפ שצולם ברגע הכי מבורך ואינטימי שלנו, מוקפים באנשים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. פייר? אני מתרגש".
