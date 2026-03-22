ירי טיל נ"ט בצפון: 2 רכבים עולים באש; נקבע מותו של פצוע קשה

משגב עם (ארכיון)

משגב עם (ארכיון) צילום: אייל מרגולין/פלאש90

חיזבאללה ירה הבוקר טיל נ"ט לעבר רכב בישוב משגב-עם בגזרה המזרחית של דרום לבנון. צוותי ההצלה קבעו את מותו של הלכוד

מבצע שאגת הארי היום ה-23. אירוע חריג בזירת לבנון. חיזבאללה ירה טיל נ"ט לעבר רכבים במשגב עם, 2 רכבים עלו באש ותחילה דווח על לכוד בתוכם.

צוותי ההצלה שהגיעו לזירה נאצלו לקבוע את מותו של הלכוד.

חובשי רפואת חירום במד"א תייסיר סובח וספא אבו ראפע, סיפרו: "הגענו למקום וראינו 2 כלי רכב עולים באש, תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש זיהינו גבר במושב הנהג, ביצענו בדיקות רפואיות הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו".

דובר צה"ל מסר: לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר.



ירי טילי נ"ט היה האיום המרכזי של חיזבאללה בתקופת ההמתנה מפרוץ המלחמה בצפון ב-8.10.23 ועד לתמרון הקרקעי בקיץ 2024 שהרחיק את מחבלי חיזבאללה מקו הגבול.
















