בעקבות הירי האיראני למרכז: זירת נפילה בחולון

בעקבות ירי הטיל האיראני לאזור המרכז בסמוך לשעה 07:00 נמסר על מספר זירות של נפילת פצצות מצרר. נזק נגרם לרכוש. אין דיווח על נפגעים

מבצע שאגת הארי היום ה-23. בסמוך לשעה 07:00 ירו האיראנים טיל לאזור המרכז הטיל היה מסוג מצרר (טיל מתפצל).

הדי התפוצצויות קטנות נשמעו בכל המרחב. ישנם מספר דיווחים על זירות נפילה של פצצות קטנות, בשלב זה ללא דיווח על נפגעים.

זירת נפילה במרכז (תיעוד מד"א מבצעי)

לוחמי חילוץ והצלה של פיקוד העורף הוזנקו לזירת נפילה, גם שוטרים , לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה - ללא נפגעים בשלב זה.

"משטרת ישראל קוראת לאזרחים להישמע להנחיות פיקוד העורף, להישאר במרחבים מוגנים בהתאם לצורך, להימנע מהגעה לזירות, לא להתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ, ולדווח באופן מיידי למוקד 100 על כל פריט חשוד.", נמסר מהמשטרה