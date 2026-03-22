פעילות צה"ל בלבנון: חוסלו 10 מחבלי חיזבאללה

מבצע שאגת הארי היום ה-23. כוחות אוגדה 36 של צה"ל ממשיכים בתמרון קרקעי בדרום לבנון, תוך ביצוע מבצעים ממוקדים נגד תשתיות חיזבאללה באזור.

הפעילות, המתנהלת בימים האחרונים, הניבה תוצאות מבצעיות משמעותיות הן ברמת החיסולים והן ברמת האיתור הפיזי של אמצעי לחימה ומבנים מבצעיים של הארגון.

אוגדה 36 בפעילות בלבנון

חיסול מחבלים שאיימו על כוחות צה"ל

לוחמי חטיבה 7 חיסלו במהלך הפעילות למעלה מ-10 מחבלים מארגון חיזבאללה, אשר זוהו כמהווים איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים באזור. לפי הדיווחים הצבאיים, המחבלים פעלו בסמוך לכוחות וניסו לפגוע בלוחמים - מה שהוביל לפתיחה באש ולחיסולם.

גולני איתרו מפקדה ואמצעי לחימה

במקביל לפעילות חטיבה 7, לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני איתרו מבנה ששימש כנקודת כינוס ומפקדה של מחבלי חיזבאללה. המבנה, שתפקד כצומת פעיל בתשתית הארגון, הכיל אמצעי לחימה שנאספו ותועדו על ידי הכוחות.

בין האמצעים שנמצאו במרחב: רקטות, נשקים ומחסניות רבות שנועדו לשמש את פעילי הארגון בביצוע פיגועים נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל. חשיפת המפקדה מצביעה על כך שחיזבאללה שמר על תשתיות מבצעיות פעילות בדרום לבנון, גם לאחר שבועות של לחץ צבאי ישראלי.