בתום הערכת מצב: שינוי בהנחיות פיקוד העורף

החל מהבוקר, שורה ארוכה של יישובים עוברים ל"פעילות מצומצמת". איפה לא יתקיימו לימודים, מהן המגבלות החדשות על התקהלויות ועד מתי המדרג המחמיר בתוקף?

בעקבות הערכת מצב מחודשת של גורמי הביטחון, פיקוד העורף הודיע הבוקר (ראשון) על החמרה משמעותית בהנחיות ההתגוננות עבור תושבי הדרום והנגב. השינוי, שנכנס לתוקף בשעה 06:00 בבוקר, מעביר אזורים נרחבים למדרג "פעילות מצומצמת", מה שמשפיע באופן ישיר על חופשת הפסח ומוסדות החינוך באזור.

אילו אזורים הושפעו מההחמרה?

האזורים שעוברים למדרג המחמיר הם: לכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב ואזור ים המלח. ביישובים אלו תצומצם הפעילות הציבורית באופן משמעותי לפחות ב-48 השעות הקרובות.

ביטול לימודים והגבלת התקהלות: אלו ההנחיות החדשות

על פי הנחיות פיקוד העורף המעודכנות, אלו המגבלות שיהיו בתוקף עד ליום שלישי (24 במרץ) בשעה 20:00:

פעילויות חינוכיות: חל איסור מוחלט על קיום פעילות חינוכית מכל סוג שהוא. המשמעות המיידית היא ביטול קייטנות הפסח וכל פעילות בלתי פורמלית שתוכננה לאזור.

התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים בלבד , ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בפרק הזמן המוגדר לאזור.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה רק במידה וקיים במקום מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן.

בפיקוד העורף מדגישים כי המדיניות הנוכחית נועדה לשמור על חיי אדם לנוכח ההתפתחויות המבצעיות, וקוראים לציבור להמשיך ולעקוב אחר העדכונים ביישומון ובאמצעי התקשורת. "ההנחיות מצילות חיים", מזכירים בפיקוד, במיוחד בימים אלו של חוסר יציבות ביטחונית.