מתחילים להתקפל? ארה"ב מגבשת תנאים להסכם עם איראן

שלושה שבועות עברו מאז ארה"ב ואיראן פתחו במבצע משותף נגד איראן. הערב, גורמים אמריקניים מדווחים, כי הבית הלבן החל בגישות תנאים להסכם עם איראן. כל הפרטים

בשבועות האחרונים, לאחר שלושה שבועות של מלחמה באיראן, הבית הלבן מתחיל לגבש תנאים להסכם מול המעצמה האסלאמית. כך דווח הערב (שבת) באקסיוס.

גורמים אמריקניים ומקורות בעלי ידע בנושא מסרו, כי בממשל טראמפ החלו לקיים דיונים ראשוניים בנוגע לאפשרות של פתיחת שיחות שלום עם איראן, כחלק מניסיון לייצב את המצב ולמנוע הידרדרות נוספת.

בין הדמויות המעורבות במגעים הראשוניים, נמצאים השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג’ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ.

עם זאת, חשוב להדגיש כי נכון לעכשיו לא התקיימו מגעים ישירים בין ארצות הברית לאיראן בימים האחרונים.

במקום זאת, מתנהלת דיפלומטיה עקיפה באמצעות מתווכות אזוריות ובינלאומיות. מצרים, קטאר ובריטניה פועלות כצינור להעברת מסרים בין הצדדים, כאשר לפי הדיווחים, מצרים וקטאר העבירו לארצות הברית ולישראל מסר לפיו קיימת נכונות מצד איראן להיכנס למסגרת של משא ומתן.

גורם אמריקני בכיר ציין כי ההערכה בוושינגטון היא שהפעולות הצבאיות האחרונות הצליחו “לבלום את התקדמותה של איראן”, וכי הלחץ שנוצר עשוי להביא את טהראן לשולחן הדיונים. בתוך כך, גובשה רשימת דרישות אמריקנית הכוללת שישה תנאים מרכזיים, אשר יהוו בסיס לכל הסכם עתידי:

ראשית, ארצות הברית דורשת השעיה מוחלטת של תוכנית הטילים האיראנית למשך חמש שנים. מדובר בדרישה משמעותית, לאור העובדה שתוכנית הטילים נחשבת לאחד מעמודי התווך של ההרתעה האיראנית.

שנית, הדרישה היא לאפס העשרה של אורניום - צעד דרמטי שמשמעותו ויתור כמעט מוחלט על היכולת הגרעינית העצמאית של איראן (נזכיר כי בעבר ארה"ב דרשה זאת, ואיראן לא הסכימה לתנאי זה).

שלישית, הממשל דורש פירוק מוחלט של מתקני הגרעין המרכזיים בנתנז, איספהאן ופורדו, אשר נפגעו בתקיפות של ארצות הברית וישראל בשנה האחרונה. דרישה זו נועדה למנוע אפשרות לשיקום מהיר של התוכנית הגרעינית.

רביעית, מוצעת הקמת מנגנון פיקוח בינלאומי הדוק במיוחד על ייצור ושימוש בצנטריפוגות ובציוד רגיש אחר, במטרה לוודא שאיראן אינה מפתחת יכולות צבאיות גרעיניות במסווה אזרחי.

חמישית, ארצות הברית מבקשת לקדם הסכמי פיקוח על נשק עם מדינות האזור, שיכללו הגבלת טווח הטילים האיראניים לרף מקסימלי של 1,000 קילומטרים.

ולבסוף, הדרישה השישית נוגעת להפסקה מוחלטת של מימון ותמיכה בארגונים פרוקסי באזור, בהם חיזבאללה בלבנון, החות’ים בתימן וחמאס ברצועת עזה.

לצד הדרישות הללו, גורמים מדיניים מדגישים כי הדרך להסכם עדיין ארוכה ומורכבת. הפערים בין הצדדים עמוקים, והדרישות האמריקניות נתפסות בעיני רבים באיראן כקיצוניות ואף בלתי קבילות. י.



