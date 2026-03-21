אזהרה ליממה הקרובה: הפסקות חשמל, קריסת עצים וקפיצות מתח

החורף שחזר אלינו בשיא הכוח מסרב להרפות, והערב (שבת) מוציא השירות המטאורולוגי רצף של אזהרות חמורות המכסות כמעט את כל חלקי הארץ. מאזהרה אדומה ונדירה על מצב הים ועד לחשש משיטפונות ופגיעות ברקים – הנה כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לעבור את הלילה בשלום.

אזהרה אדומה: הים התיכון רוגש ומסוכן

ההתרעה החמורה ביותר נוגעת לחופי הים התיכון. השירות המטאורולוגי הכריז על אזהרה אדומה בשל ים גבוה ומסוכן במיוחד לרחצה (בתוקף עד השעה 22:00 הלילה). גובה הגלים צפוי לנוע בין 220 ל-400 ס"מ ונמצא במגמת עלייה.

למה לצפות? קיים חשש משמעותי מטביעה, סחיפה למים עמוקים ומערבולות עוצמתיות. הגלים הגבוהים עלולים לגרום לפציעות גם באזורים הרדודים בשל סלעים ואבנים שנסחפים. בפיקוד העורף ובשירות המטאורולוגי מפצירים: אל תתקרבו למזחים ושוברי גלים – מדובר בסכנת חיים ממשית.

סופות רעמים וברקים: סכנת פגיעה בשטחים פתוחים

החל מהשעה 18:00 ועד הלילה, נכנסה לתוקפה אזהרה צהובה על סופות רעמים וברקים בפריסה ארצית רחבה – מהצפון, דרך מישור החוף והשפלה, ועד צפון השומרון ובקעת הירדן.

ההנחיות: יש להימנע ככל הניתן משהייה בשטחים פתוחים או בסביבת עצמים גבוהים (כמו עצים או עמודי חשמל) מחשש לפגיעות ברק. ייתכנו שיבושים מקומיים באספקת החשמל ופגיעה במכשירים חשמליים בשל קפיצות מתח.

זהירות במדבר: חשש לשיטפונות בזק

במקביל, פורסמה אזהרה צהובה על שיטפונות בזק בצפון מדבר יהודה, ים המלח וספר המדבר. האזהרה בתוקף מהשעה 16:00 ועד לשעות הקטנות של הלילה (02:00).

שימו לב: קיימת סכנה להיווצרות פתאומית של שיטפונות בערוצי הנחלים וחסימות כבישים בעקבות סחף. חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב. אם הגעתם לכביש מוצף – עצרו מיד ואל תנסו "לעבור את זה".