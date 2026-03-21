סוכות תוקף את התדרוך של דו"צ: "מביש"

ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית תוקף את התדרוך של דובר צה"ל לכתבים על כך שרצח יהודה שרמן היה תאונת דרכים

״‏כאב איום ונורא על הירצחו של יהודה שמואל שרמן הי"ד היום סמוך לחוות שובה ישראל. ‏שולח חיבוק ענק לידידי יהושע וסימה שרמן מאנשי ארץ ישראל הטובים שיש", מסר סוכות בהודעת התנחומים.

לאחר מכן תקף את דובר צה"ל: "‏מבין שדו"צ עוד לפני שחקרו את הנהג הפוגע מתדרך כתבים שלא ברור מה הנסיבות כשהנוסעים ברכב טוענים שהאיץ כלפיהם בכוונה. ‏מביש״.

הבוקר נרצח שרמן בעת סיור ביטחוני סביב החווה בה התגורר יחד עם אחיו. השניים זיהו רכב פלסטיני מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין.

לפי עדי ראייה, הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו ופגע בישראלים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים בריינג'ר (טרקטורון שטח) מגובה. יהודה נפצע אנושות ומת מפצעיו, אחיו דניאל נפצע באורח בינוני.

דובר צה"ל שינה ל"נבדק החשד לפיגוע"

לאחר כמה שעות, שינה דובר צה"ל את ההתייחסות ועדכן כי מדובר בחשד לפיגוע:

"כוחות צה"ל ומשטרת ישראל קפצו מוקדם יותר היום (ש') למרחב הכפר בית אמארין בחטיבת שומרון בעקבות דיווח שהתקבל על פגיעה של רכב פלסטיני בכלי רכב ישראלי. נסיבות המקרה מתוחקרות על ידי גופי הביטחון. נבדק החשד לפיגוע.

בעקבות האירוע, נהרג אזרח ישראלי ונפצעו באורחים שונים שני ישראלים נוספים ופלסטיני".