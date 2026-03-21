עשרות שנים לאחר שירותו הצבאי: הרב לבנון בסגירת מעגל מרגש

עשרות שנים אחרי שנלחם במקום כחייל, הרב אליקים לבנון סגר מעגל והקים יישוב חדש. שלוחה של ישיבת אלון מורה כבר עלתה לקרקע, וראש המועצה יוסי דגן בירך בשם עם ישראל כולו

משק כנפי ההיסטוריה הורגש השבוע היטב בפסגת הר עיבל: תחת תכנית "מיליון בשומרון", הקימה המועצה האזורית שומרון יחד עם תנועת "אמנה" את היישוב החדש "עיבל". היישוב הוקם במיקום אסטרטגי וסמלי – סמוך לאתר המקראי "מזבח יהושע", המקום בו הפכו בני ישראל לעם עם כניסתם לארץ.

סגירת המעגל המרגשת של רב השומרון

עבור רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון, הקמת היישוב הייתה הרבה מעבר לצעד אסטרטגי. בשיחה מרגשת עם תלמידיו, שיתף הרב כי את שירותו הצבאי עשה בין היתר בכפר א-נאקורה הסמוך. עשרות שנים לאחר שנלחם שם כחייל, עשה הרב את דרכו באותן סמטאות לפנות בוקר – הפעם כדי להקים נקודת התיישבות יהודית קבועה ולהניח את התשתית לשלוחה החדשה של ישיבת אלון מורה שתפעל במקום.

ברכת "מציב גבול אלמנה" על פסגת ההר

הקמת היישוב היא פרי החלטת ממשלה בהובלת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כחלק ממהלך נרחב לביסוס האחיזה בלב הארץ. עם סיום העבודות בשטח, בירך ראש המועצה יוסי דגן בהתרגשות את ברכת "מציב גבול אלמנה", יחד עם הרב לבנון ומנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן.

"ארץ ישראל בלי עם ישראל זה כמו אישה אלמנה", אמר דגן בדבריו. "כשאנחנו מקימים יישוב חדש, זו אישה שחשבה שהיא אלמנה ובעלה חזר. אנחנו עומדים כאן בשם כל עם ישראל לדורותיו. היישוב הזה יהפוך בעזרת ה' לעיר ואם בישראל, וכאן יגורו עשרות אלפים". דגן לא שכח להזכיר את הנופלים באזור, ביניהם טייסי חיל האוויר רס"ן אורי קולטון וסרן אורי מנור ז"ל, והנרצחים הרב בנימין הרלינג הי"ד ונחמיה פרלמן ז"ל.

ישיבה בחזית ההתיישבות

השלב הראשון של היישוב כולל את עלייתה של שלוחה מישיבת ההסדר אלון מורה, אליה יצטרפו בהמשך משפחות הגרעין. אליסף פרשן, מנכ"ל המוסדות, הדגיש את המחיר הכבד ששילמה הישיבה בשנתיים האחרונות: "עשרה נופלים יקרים ושירות מילואים אינסופי הם עדות לרוח שלנו, הרואה בשילוב תורה והתיישבות ערך עליון". הוא הודה בחום לשר סמוטריץ', ליוסי דגן ולזמביש על הדחיפה הבלתי פוסקת להפיכת החזון למציאות.

גם הרב דוד אמיתי, ראש ישיבת אבינועם באביתר, בירך על המהלך: "בהר עיבל תיקנו את ברכת הארץ. יהושע הגיע לפה ותיקן את 'נודה לך'. יהי רצון שזה יהיה רק הבסיס להתרחבות נוספת בכל מרחבי השומרון".