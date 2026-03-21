בשורה קשה להורים: אלו הערים בהן לא תתקיים קייטנת פסח

אחרי ההודעה על הפעלת "בית הספר של החגים", שר החינוך מפרסם הערב הבהרה חשובה

בעקבות הודעת שר החינוך על הפעלת תכניות "ניצנים בחגים" (בית הספר של החגים) במהלך חופשת הפסח, מוציאה הערב דוברות המשרד הבהרה חשובה שמשרטטת את מפת הזכאות האמיתית. במוקד ההבהרה: ההחלטה הסופית על פתיחת המסגרות נמצאת בידי הרשויות המקומיות בלבד, ורבות מהן כבר הודיעו כי לא יפעילו את התכנית.

הסיבוב של "פורום ה-16": איום הטילים הכריע

הבשורה המשמעותית ביותר נוגעת לתושבי מרכז הארץ. השר קיש הבהיר כי בערים הגדולות החברות ב"פורום ה-16" (ביניהן תל אביב, רמת גן, הרצליה ועוד) לא יתקיים "בית הספר של החגים". ההחלטה התקבלה לאחר שיח רגיש עם ראשי הרשויות, שביקשו שלא להפעיל את התכניות לאור האיום הטילאי הממשי על מרכזי האוכלוסין במרכז הארץ – בקשה שקיבלה את גיבוי השר.

לא חובה, אלא אפשרות: "האחריות היא של הרשות"

במשרד החינוך מבקשים להדגיש כי הנחיית השר נועדה לתת מענה לרשויות שמעוניינות בכך ומסוגלות לעמוד בהנחיות פיקוד העורף. "הפעלת הקייטנות היא באחריות הרשויות המקומיות בלבד", נמסר מהדוברות. "אין כל כוונה לקיים פעילות במקומות בהם קיים חשש ביטחוני או שהרשות בוחרת שלא לפתוח משיקוליה".

על מנת להפעיל את התכנית, על הרשות לפעול באופן יזום ולהגיש בקשה במסגרת "קול קורא". ברשויות אחרות שביקשו זאת והדבר מתאפשר מבחינה ביטחונית, הפעילות תתקיים כסדרה תחת מגבלות המיגון הנדרשות.

המסר המרכזי להורים: למרות האור הירוק ממשרד החינוך, כדאי לבדוק מול הרשות המקומית שלכם האם היא אכן בחרה לקחת חלק במיזם, או שמא החליטה לוותר עליו משיקולי ביטחון וזהירות.