אביה של הזמרת אודיה בדרך לכתב אישום: זה הסעיף המסתמן

לאחר מעקב ופעילות סמויה של המשטרה, נעצר החשוד מיכאל אזולאי אביה של הזמרת אודיה, כאשר הצהרת התובע שהוגשה בעניינו מצביעה על התקדמות ההליך לקראת הגשת כתב אישום.

אביה של הזמרת אודיה אזולאי צפוי לעמוד לדין בגין עבירות סמים, לאחר שבמשטרה השלימו את שלב החקירה והגישו היום (חמישי) הצהרת תובע בעניינו. על פי החשד, כתב האישום שיוגש בימים הקרובים יכלול סעיף של סחר בסמים כך פרסמה לראשונה הכתבת לי עייש.

החשוד, מיכאל אזולאי, נעצר לפני כשבועיים וחצי במסגרת חקירה שהתנהלה בתחנת דימונה, במרחב רותם. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה שהתבססה על מידע מודיעיני ופעילות סמויה, אשר הבשילה למעצרו לאחר איסוף ראיות נגדו.

על פי החשד, אזולאי סחר בסמים באמצעות אפליקציית טלגרם, ובין היתר ביצע עסקאות של חשיש וקנאביס בתקופה האחרונה. במשטרה אומרים כי הוא היה תחת מעקב של שוטרי התחנה, וכי עם הצטברות הראיות הוחלט לעבור לשלב הגלוי ולעצור אותו.

עוד עולה כי במסגרת החקירה הופעלה סוכנת משטרתית, אשר הצליחה להפליל את החשוד במספר עסקאות סמים שבוצעו לכאורה. בעקבות הממצאים שנאספו, הוגשה כאמור הצהרת תובע, צעד המעיד על כוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום בזמן הקרוב.

בשלב זה, החשוד עדיין לא הועמד לדין, וההליך המשפטי בעניינו צפוי להימשך לאחר הגשת כתב האישום לבית המשפט.