מכה נוספת: סולברג מורה לבן גביר להסיר סרטון שצילם

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הורה היום (חמישי) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להסיר סרטון שפרסם השר ברשתות החברתיות.



נזכיר כי בן גביר צילם סרטון על עונש מוות למחבלים, בחדר הנצחה במוזיאון עם גרדום לזכר אסירי המחתרות היהודיות שהוצאו להורג בידי הבריטים.

"עונש מוות – למחבלים", אומר בן גביר, ומצביע על החבל הסמלי עליו ייעדו לתלות את לוחמי האצ"ל והלח"י.

בדבריו כתב סולברג: "הונחה לפניי עתירה למתן צו המונע פרסום תעמולתי, פרסום שנעשה לכאורה, תוך שימוש במשאבי ציבור. בד בבד, הוגשה גם בקשה לינתן צו ארעי המונע את המשך הפרסום עד להכרעה בעתירה".

בהחלטה כתב: "ניתן בזאת צו ארעי שמחייה את המשיב להסיר לאלתר את הסרטון".



