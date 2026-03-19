נועה ירון דיין מעדכנת במצב בנה לאחר הפציעה

לאחר הפציעה בלבנון, נועה ירון דיין משתפת בעדכון מטלטל על מצבו של בנה נתן - ומתארת ימים של חרדה, נסיעה תחת אזעקות ותחושת "נס מטורף"

אחרי שחשפה השבוע כי בנה נתן נפצע במהלך פעילות מבצעית בלבנון, אשת התקשורת והסופרת נועה ירון דיין משתפת כעת בעדכון מרגש על מצבו - ומדגישה כי מדובר בנס גלוי.

"ארבעה ימים שהרגישו כמו נצח"

בפוסט שפרסמה, תיארה ירון דיין את הימים הקשים שעברו עליה מאז הפציעה: "אני אחרי ארבעה ימים שהתארכו ליום אחד ארוך ארוך… יום מלא חרדה, דמעות, הודיה מטורפת". לצד זאת, שיתפה על הרגעים הדרמטיים: "נסיעה בלילה לנהריה עם האזעקות, בלי לדעת מה בדיוק אני אפגוש".

היא תיארה גם את המפגש המטלטל עם בנה הפצוע: "את הדם על הסדינים, ואת הפנים היפות של הילד שלי ששכב שם" רגעים שלדבריה - היא לא תשכח.

"הם לא מבינים איך הוא בחיים"

לדבריה, עדויות מהשטח חיזקו את תחושת הנס - כאשר חבריו של נתן סיפרו כי "הם בכלל לא מבינים איך הוא בחיים", ואף הדגישו כי "הדרך שבה הוא פעל בזמן אמת הצילה עוד חברים".

לצד הקושי, ירון דיין מדגישה כי מצבו של בנה משתפר, אך צפוי לו תהליך שיקום ממושך הכולל טיפול רפואי ונפשי: "ייקח זמן, ושיקום, וטיפול”. לדבריה, "מילימטר לכאן או לכאן - וזה היה נגמר אחרת".

"יודעת שידו הייתה בנס הזה"

היא קישרה את האירוע ליום ראש חודש ניסן וליום הולדתו של רבי נחמן מברסלב, והביעה אמונה עמוקה כי התפילות ליוו את הנס: "אני אומרת מזמור לתודה… ויודעת שידו הייתה בנס הזה".

לסיום, הודתה לציבור על התמיכה הרחבה: "תודה על התפילות, הרגשתי אתכם ואתכן חזק איתי… איזה עם יש לי".