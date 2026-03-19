לראשונה אי פעם: חיל האוויר תקף ספינות איראניות בים הכספי

במהלך חסר תקדים, חיל האוויר ביצע שורה של תקיפות עומק כנגד מטרות של הצי האיראני בים הכספי בצפון המדינה. המטוסים פעלו כנגד נמל צבאי שהכיל בתוכו עשרות כלי שיט, כולל שייטות, ספינות טילים וספינות סיור צבאי.

התקיפות נגד הספינות האיראניות, דובר צה"ל

מצה"ל נמסר כי חיל האוויר, בשיתוף פעולה עם חיל המודיעין, הוציא לפעול את התקיפות כנגד שורה של תשתיות של חיל הים האיראני בצפון המדינה, מטוסי הקרב ביצעו שורה של תקיפות כנגד התשתיות במקום ועשרות עלי טיס.

התקיפות נגד המפקדה האיראנית, דובר צה"ל

בין היעדים המרכזיים לתקיפה היו מגוון של ספינות צבאיות, בהם ספינות טילים, אוניות עזר וסירות משמר, כאשר על גבי הספינות היו קיימות מערכות הגנה אווירית ומערכות נגד צוללות. בנוסף הופצצה מפקדה מרכזית של כוחות הצי האיראני ומרכז תחזוקה מרכזי של הצי.

מדובר ככל הנראה באחת התקיפות העוצמתיות ביותר שהוציא חיל האוויר לפעול ובוצעה בשיתוף פעולה נרחב עם חיל הים וחיל המודיעין, כאשר על פי התיעודים נראה כי ספינות רבות הושמדו ושקעו בנמל, וחלקן אף הותקפו בזמן שיט וככל הנראה שקעו גם הן.

מגורמים בצה"ל נמסר כי תקיפת תשתיות אלו מעמיקה את הפגיעה ביכולות השליטה של חיל הים האיראני במרחב, ותפקודו של הצי האיראני בפרט.