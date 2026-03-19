תעורר סערה בריאליטי נוסף? דיאן שוורץ לוהקה לרוקדים עם כוכבים

דיאן שוורץ, מהדמויות הבולטות והמעוררות סערה ב"האח הגדול", לוהקה ל"רוקדים עם כוכבים"- ותנסה לכבוש מחדש את הקהל על רחבת הריקודים.

א' ניסן התשפ"ו
דיאן שוורץ

לאחר שפורסם כי שירי מימון, מלי לוי, שחר חיון, מתן פרץ ועוד שורה של כוכבים יצטרפו לעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", היום (רביעי) נחשף שם נוסף ומסקרן במיוחד: דיאן שוורץ.

מהאח הגדול - לרחבת הריקודים

שוורץ זכורה לצופים מהשתתפותה ב"האח הגדול" בשנת 2022, בעונה החמישית של התוכנית. היא הודחה רביעית מהבית, לאחר שעוררה סערה גדולה במיוחד - והפכה לאחת הדמויות המדוברות של אותה עונה.

דיאן באח הגדול

לא נשארה במקום

אחרי היציאה מהריאליטי, שוורץ מצאה את עצמה בלב ביקורת ציבורית, כשלא מעט צופים הביעו כלפיה אנטגוניזם. אלא שמאז, נראה שהמצב השתנה: היא הצליחה לבנות לעצמה תדמית חדשה, לצבור קהל עוקבים נאמן – ולהפוך לדוגמנית מצליחה וכוכבת רשת.

הקאמבק למסך

כעת נודע כי שוורץ לוהקה לעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" וכעת היא מקבלת הזדמנות נוספת מול הקהל הרחב - הפעם מזווית שונה לגמרי.


רוקדים עם כוכבים דיאן שוורץ

