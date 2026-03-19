מזכיר המלחמה מודיע: "אין דד-ליין, אנחנו נסיים את המשימה"

מזכיר המלחמה, פיט הגסת', כינס מסיבת עיתונאים נוספת השבוע לעדכון בהמשך מאמצי הלחימה והשגת היעדים ללחימה באיראן, הגסת' פתח את דבריו בהבהרה כי ללחימה נגד איראן אין 'דד-ליין' וכי הכוונה היא להמשיך בלחימה עד להשגת היעדים.

"לזכר נופלי המערכה הזו, לזכרם, אנחנו נסיים את המשימה, אני רוצה להדגיש את זה, אנחנו נביא כבוד להקרבה שלהם, הוא יחזק אותנו ואת המחויבות שלנו למשימה. אני עומד כאן ומשוחח עם הציבור האמריקאי ומבהיר, אלו לא המלחמות של פעם, של הנשיא בוש או אובמה, אנחנו לא מבזבזים זמן או הזדמנות, הנשיא טראמפ עובד אחרת ויודע אחרת".

"המבצע הזה מדויק וישיר, המטרות שלנו הן בדיוק מה שאמרנו ביום הראשון, ללא שינוי או עריכה: להשמיד את הטילים, את התעשייה, את הצי ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

"איראן היא מדינה גדולה, ובדיוק כמו חמאס, הם בנו צי של מנהרות ותשתיות תת קרקעיות, בדיוק כמו חמאס, הם השקיעו בזה את הכסף של העם שלהם, כל סיוע שקיבלו הלך לזה, מקומות מחבוא לטילים, לשלוחים, לטרור, בזמן ששדדו עוד ועוד מהעם שלהם".

"התוצאות מדברות בעד עצמן, אנחנו צדים אותם יום ולילה, באופן שיטתי וללא רחמים. היום בלבד תקפנו עד כה באיראן מעל ל-700 מטרות, זה לא דבר קטן, זה כוח מוחץ שמופעל בדיוק, ושוב היום יהיה היום העוצמתי ביותר לתקיפות נגד איראן".

"מערכת ההגנה האווירית שלהם שוטחה, יכולות השיגור שלהם נשחקו, ובעוד אנחנו מתחזקים מיום ליום, היכולות שלהם נעלמות. אף אחד לא משלה את עצמו, האיראנים עדיין יכולים לשגר טיל פה וכלי טיס שם אבל הנתונים צנחו גם בזה בסביבות 90 אחוז, האיראנים היו יורים הרבה יותר אם היו יכולים".

