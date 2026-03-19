נחשף: החברות האסורה בין שגיא מוקי ליריבו האיראני סעיד מולאי

על רקע המתיחות בין ישראל לאיראן, סרט חדש חושף את הקשר יוצא הדופן בין שגיא מוקי ליריבו האיראני סעיד מולאי - סיפור של יריבות, סיכון אישי וחברות שאסור הייתה לקרות

רשת 13 וחברת SIPUR החלו בעבודה על סרט תיעודי בינלאומי חדש בשם "אחים בדם" (Blood Brothers), שיתמקד בקשר החריג בין הג'ודוקא הישראלי שגיא מוקי ליריבו האיראני סעיד מולאי.

סיפור שמתחיל בזירה - וממשיך מחוץ לה

בלב הסרט עומדת מערכת היחסים שנרקמה בין מוקי למולאי - שני ספורטאים מהטופ העולמי, שהפכו מיריבים לסיפור יוצא דופן של קשר אישי.

מולאי, שייצג בעבר את איראן וזכה במדליות בינלאומיות, מצא את עצמו תחת לחץ מצד השלטונות להימנע ממפגש עם יריבים ישראלים. ההחלטה שלא לציית הובילה לעימות עם המשטר ולשינוי דרמטי במסלול חייו.

מוקי מספר כי המפגש עם הסיפור הזה שינה את נקודת המבט שלו: "כשנחשפתי למציאות שנכפתה על סעיד, הבנתי שאלוף אמיתי נמדד קודם כל באופיו ובאומץ ליבו. הרגשתי אחריות להיות הקול שלו". לדבריו, הקשר בין השניים חצה את גבולות הספורט: "נוצר בינינו קשר של אחווה אמיתית - אנחנו מעריכים זה את זה קודם כל כבני אדם, ורק אחר כך כאלופי עולם".

כשספורטאי בוחר לא לציית

גם מולאי מתייחס לבחירה שלו לצאת נגד ההנחיות שקיבל: "ציפו ממני ללכת בדרך מסוימת, אבל בחרתי לסטות ממנה. מעל הכול אני ספורטאי ואדם חופשי, שלא יכול היה לקבל את הדרך שנכפתה עליו".

הוא מוסיף כי הקשר עם מוקי מייצג עבורו משהו רחב יותר: "מעבר ליריבות הספורטיבית, שגיא ואני בונים משהו שרבים חשבו שהוא בלתי אפשרי".

מעבר למדליות: הסיפור שמאחורי הקרב

הסרט צפוי לעסוק לא רק בהיבט הספורטיבי, אלא גם בהתנגשות שבין פוליטיקה לספורט - ובמחיר האישי שספורטאים משלמים כשהם פועלים בניגוד ללחצים מדיניים.

תזמון רגיש

הפקת הסרט מגיעה בתקופה מתוחה במיוחד, על רקע העימותים האחרונים בין ישראל לאיראן. בתוך המציאות הזו, סיפור הקשר בין מוקי למולאי מקבל ממד נוסף - כזה שמציג זווית אנושית בתוך מציאות של קונפליקט.

למרות הרקע הטעון, ״אחים בדם״ מבקש להתמקד בעיקר בדמויות עצמן - ובדרך שבה סיפור אישי מצליח לפרוץ גבולות שמדינות מתקשות לגשר עליהם.