"האויב יפגוש אותנו, ולא את תושבי הצפון": צפו בלוחמים בלבנון

כוחות צה"ל ממשיכים להילחם בארגון הטרור חיזבאללה ולהרחיק אותו מתושבי הצפון. דובר צה"ל פרסם הערב (רביעי) תיעוד של לוחמי אוגדה 36 בדרום לבנון.

הכוחות בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל

הלוחמים חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין אמר ללוחמים: "אתם הלוחמים שפועלים בחזית בכדי שהאויב יפגוש אותנו, ולא את תושבי הצפון".

מצה"ל נמסר כי פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס הגנה קדמית שתייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל"

מפקד אוגדה 36 | צילום: דובר צה"ל





צה"ל השמיד היום באופן חריג השמיד שני גשרים צפונית מהליטאני ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. ארגון הטרור חיזבאללה, משתמש במעברים אלו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרי רקטות. שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "מסר ברור לממשלת לבנון: מדינת ישראל לא תאפשר מציאות שכזאת. לא נאפשר איום על אזרחי ישראל".