חברת הכנסת תוקפת את הרמטכ"ל: "זה יעלה בדם"

לימור סון הר מלך תוקפת את הרמטכ"ל על דבריו לגבי האלימות ביו"ש: "האמירה האומללה שלך היום עוד תעלה לנו בדם"

חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית תוקפת את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר על דבריו לגבי האלימות ביו"ש: "בלוט וחבורתו המבעירים את השטח. האמירה האומללה שלך היום עוד תעלה לנו בדם".

דבריה המלאים: "אדוני הרמטכ"ל! נדמה לי שאחזה בך הקונספציה. האיום באיו"ש הם המחבלים הפלסטינאצים שבהם יש להילחם ללא רחם. המיעוט שמייצר תופעה אלו בלוט וחבורתו המבעירים את השטח. האמירה האומללה שלך היום עוד תעלה לנו בדם".

כזכור הרמטכ"ל תקף היום את האלימות של חלקים ביו"ש במהלך ביקור בפיקוד מרכז: "בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, כשחלק מהם מכוונים ישירות נגד חיילינו וכלפי אוכלוסייה אזרחית. לא ייתכן שבעת מלחמה רב-זירתית צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית. מדובר בפורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות".

"להפך, הם מסכנים את ההתיישבות, את היציבות הביטחונית ואת ערכינו כעם וכמדינה. אני קורא לכלל הגורמים במדינה לצאת נגד התופעה ולגדוע אותה בטרם יהיה מאוחר מדי. מי שחושב שהפעולות הללו עוזרות לביטחון טועה - הן פסולות מוסרית וערכית, והן יוצרות נזק אסטרטגי בלתי רגיל למאמצי צה"ל", אמר זמיר.