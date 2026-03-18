הרמטכ"ל על האלימות ביו"ש: פורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות

הרמטכ״ל, בביקור בפיקוד מרכז: "בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, לא ייתכן שבעת מלחמה רב-זירתית צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית. מדובר בפורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות"

הרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר אמר הערב (רביעי) בביקור בפיקוד מרכז: "בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, לא ייתכן שבעת מלחמה רב-זירתית צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית. מדובר בפורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות".

במסגרת הביקור, הרמטכ"ל ביקר את הכוחות בחטיבה המרחבית בנימין ובחטיבה המרחבית שומרון, קיים הערכת מצב ושוחח עם מפקדי האוגדות והחטיבות הפועלות בפיקוד המרכז על האתגרים בגזרה ועל האירועים האחרונים.

הרמטכ״ל | צילום: דובר צה"ל

דבריו המלאים: "מדינת ישראל וצה״ל מצויים בעיצומה של מערכה רב-זירתית היסטורית וחסרת תקדים מול משטר הטרור האיראני ושלוחיו בכל האזור. ברגעים אלה צה״ל תוקף בלבנון ובטהרן ומגן מלפנים בכל הגבולות".

"הלילה חיסלנו את שר המודיעין של משטר הטרור האיראני, אסמעיל חטיב, ובמקביל תקפנו את מפקד דיוויזיית אימאם ח׳סיין, שלא הספיק להתאקלם בתפקידו לאחר שחיסלנו את קודמו. העבודה היוצאת מן הכלל של פיקוד המרכז, בהובלת מפקד הפיקוד, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקדי החטיבות המרחביות, ראויה לכל הערכה".

"כמות אירועי הטרור בשנה האחרונה היא מהנמוכות שידענו, וזאת הודות לפעילות ההתקפית והמקצועית שנעשית כאן. עם זאת, טבעו של הטרור הוא שהוא יכול להכות בכל רגע, ולכן הציווי הראשון שלכם הוא להמשיך לשמור על דריכות גבוהה, הגנה חזקה על ההתיישבות והמשך מלחמה נחושה ובלתי מתפשרת בטרור. אנחנו צריכים לספק ביטחון ולהיות בזמינות גבוהה, להגיע לכל נקודה בשטח בלוחות זמנים קצרים, כדי לסכל טרור במרחב".

"צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית"

"בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, כשחלק מהם מכוונים ישירות נגד חיילינו וכלפי אוכלוסייה אזרחית. לא ייתכן שבעת מלחמה רב-זירתית צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית. מדובר בפורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות".

"להפך, הם מסכנים את ההתיישבות, את היציבות הביטחונית ואת ערכינו כעם וכמדינה. אני קורא לכלל הגורמים במדינה לצאת נגד התופעה ולגדוע אותה בטרם יהיה מאוחר מדי. מי שחושב שהפעולות הללו עוזרות לביטחון טועה - הן פסולות מוסרית וערכית, והן יוצרות נזק אסטרטגי בלתי רגיל למאמצי צה"ל.

"מפקדים - אתם פועלים לילות כימים, בתנאים מורכבים, למען ביטחון מדינת ישראל, ההתיישבות ואנשיה. אני מעריך אתכם רבות על כך. הדבר האחרון שהייתי רוצה הוא שיקשו עליכם מעבר לקושי הקיים של ביצוע המשימה השוטפת. אין מקום בשיח הציבורי להתבטאויות או להסתה נגד מפקדים שפועלים יום-יום למיגור הטרור ושמירה על ביטחון ישראל. תמשיכו לעשות חיל - אני מאחוריכם".