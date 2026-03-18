בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת מצב, פיקוד העורך הודיע לפני זמן קצר על ההנחיות המעודכנות לפחות עד מחר בערב. ומה עם הלימודים?

בהתאם להערכת המצב הביטחונית ועל רקע המשך האיומים, פיקוד העורף הודיע הערב על הארכת ההנחיות המגבילות ב-24 שעות נוספות לפחות. המשמעות המיידית היא המשך המגבלות על התקהלויות ופעילויות חינוך באזורים הרלוונטיים גם במהלך מחר (חמישי).

בשלב זה, עיני ההורים והתלמידים נשואות לתחילת שבוע הבא, אך בצה"ל מבקשים להמתין עם ההחלטות הגורליות. הדיון המכריע בנוגע להנחיות לסוף השבוע הקרוב, וכמובן לגבי חזרת מערכת החינוך לפעילות סדירה בשבוע הבא, צפוי להתקיים רק מחר בערב או במהלך יום שישי בבוקר.

בפיקוד העורף מדגישים כי ההנחיות נבחנות בכל עת בהתאם להתפתחויות המבצעיות, וקוראים לציבור להמשיך ולהישמע להוראות המצילות חיים. נכון לעכשיו, ברוב אזורי הארץ הלמידה תמשיך להתבצע במתווה מרחוק או תחת מגבלות המיגון הקיימות, עד לקבלת החלטה חדשה בתום הערכת המצב מחר.