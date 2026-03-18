מזנק או שוקע? סקר חדש בארה"ב מציג מהפך בתמיכה במלחמה

לאחר התפטרותו של איש הממשל וראש תחום הביטחון לאומי ומניעת טרור במזכירות המודיעין של הבית הלבן, ג'ו קנט, התטר במחאה על המלחמה באיראן, והאשים את ישראל באחריות ישירה ובלעדית למערכה, סקר חדש שבוצע על ידי רשתות התקשורת מציג עד כמה, אם בכלל, מצביעי טראמפ מזדהים עם הסנטימנט.

סקר חדש שבוצע על ידי רשת החדשות NBC, בשיתוף פעולה עם רשתות חדשות נוספות בארה"ב, מציג, כי למרות התפטרותו של בכיר בממשל וטענותיו הקשות נגד המלחמה, המצביעים של טרמאפ מביעים תמיכה גורפת, ואולי חסרת תקדים מבחינת סטטיסטית בנשיא טראמפ ובלחימה. על פי הסקר החדש, 100 אחוזים מהנסקרים שהזדהו בתור מצביעי טראמפ וחברי תנועת MAGA הביעו תמיכה גורפת במלחמה, ובהובלתו של הנשיא טראמפ, והביעו אמון מלא בניהול המלחמה, בניגוד לטענותיו של קנט.

מעבר לכך, רוב של מעל ל-58 אחוז ממצביעי MAGA הביעו אמון מלא בניהול המלחמה של טראמפ והביעו תמיכה ב-"המשך המלחמה עד להשגת כלל היעדים", בעוד כ-30 אחוזים הביעו העדפה לסיים את המלחמה "בהקדם האפשרי".



סקר נוסף של מגזין ה"ECONOMIST" הציג גם הוא נתונים דומים, עם תמיכה של קרוב ל-90 אחוזים של מצביעי טראמפ במלחמה. הנתון היחיד בו הציגו אנשי טראמפ פילוג אמיתי הוא בשאלה על שליחת כוחות קרקעיים, שם הרוב, 36 אחוזים, הביעו התנגדות, בעוד 35 אחוזים בלבד הביעו תמיכה.