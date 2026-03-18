לא עוצרים בליטאני: הפעולה החריגה של צה"ל בעומק לבנון

צה"ל השמיד באופן חריג השמיד שני גשרים צפונית מהליטאני ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. כ"ץ: "מסר ברור לממשלת לבנון: מדינת ישראל לא תאפשר מציאות שכזאת. לא נאפשר איום על אזרחי ישראל".

צה"ל השמיד היום (רביעי) באופן חריג השמיד שני גשרים צפונית מהליטאני ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה: "מסר ברור לממשלת לבנון: מדינת ישראל לא תאפשר מציאות שכזאת. לא נאפשר איום על אזרחי ישראל".

ארגון הטרור חיזבאללה, משתמש במעברים אלו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרי רקטות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "בהתאם להנחייה של ראש הממשלה ושלי, צה"ל תקף והשמיד היום שני גשרים נוספים מעל נהר הליטאני ששימשו להברחת אמצעי לחימה ולירידת מחבלי החיזבאללה דרומה".

הגשרים שהותקפו | צילום: דובר צה"ל

"זוהי פעולה ישירה נגד השימוש שעושה החיזבאללה בתשתיות של מדינת לבנון לקידום פעילות טרור - וגם מסר ברור לממשלת לבנון: מדינת ישראל לא תאפשר מציאות שכזאת. לא נאפשר איום על אזרחי ישראל - ונמשיך לפעול בעוצמה עד להשגת ביטחון מלא בצפון".

בשבוע שעבר מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר את גשר א-זרריה החוצה את נהר הליטאני בלבנון. מדובר ביעד אסטרטגי ששימש כציר תנועה מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה, שבאמצעותו העבירו כוחות ואמצעי לחימה מצפון המדינה לעבר חזית הלחימה בדרום, אך כעת מדובר בעלייה צפונה יותר.



