כיפות ברזל: הבת עוד לא נקברה ומכונת הרעל שפכה ביוב על סטרוק

פאנל "כיפות ברזל" התכנס לדון באירועי השבוע הסוער: מהשינוי האסטרטגי מול איראן דרך מכונת הרעל שתקפה את אורית סטרוק ועד לכישלון של משרד החינוך בלמידה מרחוק

פאנל "כיפות ברזל" תכנית האקטואליה של 'סרוגים', בהגשת נתנאל איזק התכנס השבוע כדי לדון באירועים הדרמטיים של השבוע.

סביב השולחן ישבו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן ועו"ד שבות רענן ממפלגת המילואימניקים.



המזרח התיכון משתנה מול עינינו

הדיון נפתח בתחושת השינוי האסטרטגי מול איראן. ישי כהן תיאר את המציאות החדשה: "היינו כחולמים... אם לפני שלוש שנים, או אחרי השבעה באוקטובר, הייתי אומר לך שבעוד שלוש שנים ראש הנחש חמינאי ייפגש בגיהנום עם נסראללה, סינוואר ומוחמד דף – היית אומר לי 'תתעורר מהחלום'".

כהן הוסיף כי "אנו רואים איך מורידים להם כל יומיים-שלושה עוד בכיר מאוד... מרוקנים להם את ההנהגה ובמקביל הורסים להם מהיסוד את מפעל הטילים הבליסטיים".

האירוע בצפון מפחיד אותי

מנגד, אבי וידרמן הביע פסימיות לגבי הגבול הצפוני: "אני לא מצליח לראות את הרגל המסיימת של האירוע הזה. מאוד מפחיד אותי כי אני פשוט לא סומך על הממשלה הזאת... אני חושב שישראל הופתעה מהעוצמה של חיזבאללה בסיבוב הזה".

ישי כהן ביקש להכניס את האירועים לפרופורציה: "לפני מבצע חיצי הצפון דיברנו על יכולת של חיזבאללה לשגר אלפי רקטות בערב... מאירוע של אלפי רקטות ביום אנחנו עוברים לאירוע של 100 רקטות בערב... זה לא נעים, זה קשה, אבל פרופורציות".

עו"ד שבות רענן הדגישה את הצורך בהכרעה ברורה בצפון: "חיזבאללה עשו מעשה התאבדותי... אנחנו צריכים לעזור להם בהתאבדות הזאת, להיכנס עד הליטני, לא לצאת משם ולתת לתושבי הצפון ביטחון אמיתי".

הזירה הבינלאומית: טראמפ מול אירופה ה"מתחרפנת"

הפאנל עסק גם ביחסים המתוחים עם אירופה לעומת הגיבוי האמריקאי. אבי וידרמן מתח ביקורת חריפה על מדינות היבשת: "אירופה מתחרפנת, היא משתגעת.... יש שם מנטליות של 'הכל פרט למלחמה'. מי שלא יודע להילחם, לא יודע גם לדווח בסופו של דבר".

ישי כהן הדגיש את חשיבות הקשר בין נתניהו לטראמפ: "האירוע הזה מלמד אותנו כמה יש חשיבות ליחסים בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ... ברוך השם אנחנו לא זקוקים לעמנואל מקרון, אנחנו יודעים להסתדר גם בלעדיו".

המתקפה על השרה סטרוק: "מכונת רעל נגד אמא שיושבת שבעה"

נושא כאוב שעלה לדיון הוא מסע ההכפשות נגד השרה אורית סטרוק בעקבות מות בתה שושנה ז"ל. אריה יואלי תקף את המתקפות ברשתות: "יש שתי נציגות סרוגות בכנסת - אורית סטרוק ולימור סון הר-מלך, שכל מה שהן יעשו הרשתות יהיו נגדן... גם אם מדובר באמא שאיבדה את בתה, או באלמנת טרור שבעלה נרצח מול עיניה.

מכונת הרעל הזו ששופכת עליך דלי של ביוב כשאתה יושב שבעה, עוד לפני הלוויה, גועל נפש. בכלל כל הרשתות היו מפוצצות במידע שאסור לומר בזמן שהגופה עוד לא התקררה".

ישי כהן הוסיף: "הייתה כאן מכונת רעל שלא בוחלת בשום אמצעים ובשום סיטואציה, והיא תכניס את הרעל שלה לפגוע נטו מסיבות פוליטיות".

שבות רענן הציעה זווית אחרת, המדגישה את החשיבות של הקשבה לנפגעות, אך סייגה: "הלימוד שלי מהסיפור הזה הוא שלפני שאתה נותן את הקול, בטח באירוע כל כך רגיש – לבדוק. חיים ומוות ביד הלשון".

פרשת כוח 100 וביטול כתב האישום

ביטול כתב האישום נגד חיילי כוח 100 עורר ויכוח על "ניצחון" המערכת. אבי וידרמן טען: "לא מדובר בזיכוי, מדובר בביטול מחוסר יכולת להוכיח... אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שהבן שלו יהיה במצב שהוא עושה את אותם דברים נוראים".

שבות רענן קראה להסתכל קדימה: "במדינת ישראל הליכים שאין להם תוחלת צריכים להסתיים... אני חושבת שבעת הזאת חייבים לחוקק את עונש מוות למחבלים... אסור לשמור רוצחים עם דם על הידיים בבתי הכלא שלנו".

חוק הגיוס: "ניצחתם במאבק הפוליטי, אך לא בנטל"

בפינת "צל"ש-טרש", תקף ישי כהן את סיכול חוק הגיוס ופנה לשבות רענן: "ניצחתם, אין חוק גיוס. נתניהו רימה את החרדים... אבל האם בזכות זה שניצחתם נראה יותר חרדים בצה"ל? התשובה תהיה 'כנראה לא'... ניצחתם במאבק הפוליטי, אבל אולי אתם צודקים ולא חכמים".

שבות רענן השיבה לו: "החוק המדובר לא היה מביא לנו עוד חיילים... כשהציבור החרדי הולך להיות רבע ממדינת ישראל, היא לא תקיים את הביטחון ללא חוק אמיתי ורציני".

מערכת החינוך והלמידה מרחוק

אריה יואלי העניק "טר"ש" לשר החינוך על המשך הלמידה מרחוק: "למידה מרחוק היא רחוקה מלמידה... 20 דקות ראשונות זה 'האם אתה יכול להכניס אותי לזום'. ומעבר לכל הכשלים הטכניים. איך זה שהורים וילדים יכולים להיות בקניון מלא זכוכיות, אבל לא בבית ספר?!".

שבות רענן הוסיפה: "זה שבמדינת ישראל אפשר להילחם באיראן אבל אי אפשר להודיע שלוח החופשות משתנה... זה אירוע בלתי נתפס".

תחזית לשבוע הבא

בסיום, חברי הפאנל סיפקו כותרות לשבוע הקרוב: יואלי צופה קשיים בהעברת התקציב מה שיוביל להקדמת הבחירות, ישי כהן מעריך שהקרקע באיראן תמשיך להתחמם לקראת הפיכה, ושבות רענן מקווה שכולם יבינו שפסח מתקרב והגיע הזמן לשחרר את המילואימניקים הביתה.