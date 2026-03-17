אדם נחנק למוות כתוצאה משריפה בשרון

כוחות הצלה הוזעקו לבניין מגורים בעיר נתניה שם אותר גבר ללא סימני חיים. ככל הנראה האדם נחנק משאיפת עשן בעקבות שריפה שפרצה במחסן בבניין. כוחות מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום

גבר בן 52 נמצא ללא רוח חיים בשעות אחר הצהריים בבניין מגורים בנתניה, לאחר שככל הנראה נחנק משאיפת עשן בעקבות שריפה שפרצה במקום. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הגבר מחוסר הכרה, כשעל גופו כוויות וסימנים ברורים של שאיפת עשן. לאחר הערכה רפואית נקבע מותו במקום.

פרמדיקית מד"א הגר רבינוביץ סיפרה: "הגענו למקום וראינו גבר בן 52 כשהוא ללא סימני חיים וסובל מכוויות קשות בגופו ומסימני שאיפת עשן, ככה"נ עקב שריפה שפרצה. לצערנו, לאחר הערכה רפואית נאלצנו לקבוע את מותו במקום."

שי רומנו ראש צוות זק״א במרחב שרון שמטפל בזירה: מוקד זק״א (1223) הזניק אותי לרחוב הרב קוק בעיר בעקבות דיווח על גבר כבן 53 שאותר ללא רוח חיים, מדובר בגבר שמתגורר בקומת הקרקע במחסן וככה״נ נחנק מעשן במקום, בסיוע מתנדבים נוספים מזק״א נתניה אנו דואגים לכבוד המת ומסייעים לכוחות המז״פ שפועלים במקום. הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

יש לציין כי האירוע אינו קשור למצב הביטחוני או לנפילות יירוטים.