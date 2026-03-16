הבכיר מסביר: "התקיפה באיראן - בזכות נפתלי בנט"

ראש המל"ל לשעבר התייחס לתקיפה של ישראל באיראן ולהישגים ההיסטוריים של חיל האוויר, ואמר כי זה התאפשר בזכות נפתלי בנט

‏ראש המל"ל לשעבר ד"ר אייל חולתא, התייחס להישגים ההיסטורים של ישראל באיראן, ואומר כי אמנם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטות נכונות, אך התקיפה התאפשרה בפועל בזכות ההתנהלותו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בראיון לרדיו 'קול ברמה', אמר חולתא: "נתניהו קיבל החלטות נכונות אבל לא יכולנו לעשות את זה בלי ההצטיידות בזמן ממשלת בנט".

הוא הוסיף כי "בקיץ 21 לא היו תכניות אופרטיביות מספקות ולא תקציבים, והממשלה בראשות בנט קיבלה החלטה להזרים כספים".

"אלמלא ההצטיידות שהייתה בזמן לא היינו יכולים לעשות את הדבר הזה, נתניהו קיבל את ההחלטות שלו והן נכונות לכשעצמן", אמר חולתא.