אחרי שעזב את הכנסת: התפקיד החדש של עידן רול

תשעה חודשים אחרי התפטרותו מהכנסת, הח"כ לשעבר עידן רול מצא תפקיד חדש - כשמונה היום (שני) למנכ"ל ארגון "Code for Israel". רול יחליף בתפקיד את המנכ"ל היוצא גיא בייגל.

בתנועה אמרו כי "רול מביא עמו שילוב ייחודי של ניסיון ציבורי בכיר לצד מומחיות בעולמות הטכנולוגיה והמשפט, יוביל את התנועה בהרחבת פעילותה למען החברה הישראלית, תוך דגש על אבחון חסמים טכנולוגיים ופיתוח מענה מותאם לאתגרים הלאומיים הבוערים".

"זכות גדולה עבורי להוביל את Code for Israel במשימה הלאומית של רתימת ההייטק הישראלי לאתגרים הבוערים ביותר שלנו" אמר רול בעקבות המינוי. "בעזרת קהילת המתנדבים המסורים שלנו, אנו פועלים להסיר חסמים טכנולוגיים במערכות הציבוריות והחברתיות ולהזניק יוזמות בעלות השפעה, כדי להפוך פוטנציאל להזדמנות אמיתית עבור כלל החברה".



יסמין לוקץ', מייסדת הארגון, אמרה כי "עידן מביא עימו שילוב ייחודי של ניסיון ציבורי, הבנה עמוקה של עולם הטכנולוגיה ומחויבות אמיתית לחברה הישראלית. אני בטוחה שתחת הנהגתו נמשיך לרתום את ההון האנושי של ההייטק לפתרון האתגרים המרכזיים של המדינה ולהרחיב את ההשפעה של Code for Israel בשנים הקרובות. אני מודה לגיא בייגל על ההובלה ועל התרומה המשמעותית שלו לבניית הארגון ולפיתוח קהילת המתנדבים".