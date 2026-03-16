פעילות קרקעית בלבנון: צה"ל איתר מבנה צבאי עם עשרות רקטות

כוחות צה"ל איתרו מצבור אמצעי לחימה של מחבלי חיזבאללה, כשמצאו אמצעי לחימה ועשרות רקטות ומטעני חבלה במבנה צבאי

כ"ז אדר התשפ"ו
הרקטות שאותרו בלבנון צילום: דובר צה"ל

הפעילות הקרקעית בלבנון: במהלך פעילות מבצעית של אוגדה 91, חיל האוויר תקף מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בו זוהתה פעילות של מחבלי הארגון בסוף השבוע. אתמול (ראשון) הכוחות סרקו במרחב המבנה, כשהם איתרו בו אמצעי לחימה רבים בהם עשרות רקטות, מטעני חבלה ונשקים.

בנוסף, נאמר כי כוחות צה"ל תקפו וחיסלו שני מחבלים חמושים של חיזבאללה שנעו לעבר הכוחות.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

