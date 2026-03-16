האם מותר לזרוק אוכל? העימות בין בת למשפחת חטופים לדייר שגדל בעוני

עימות טעון בקידוש בבית האח הגדול: חלות שנזרקו לפח הציתו ריב בין גאיה קלדרון, שאחיה ואביה היו בשבי חמאס, לבין דניאל שגדל במשפחה קשת יום ונשבר כשסיפר על הילדות עם מחסור באוכל

הפרק ששודר אמש של "האח הגדול" הציג עימות טעון שהתפתח במהלך קידוש ערב שבת בבית - דווקא בין שני דיירים שנחשבים בדרך כלל לשקטים יותר בבית ולא מרבים לעורר דרמות.

החלות שנשרפו - וההחלטה לזרוק

האירוע החל כאשר גאיה קלדרון ופטל לקחו יוזמה והכינו חלות עבור הדיירים. אלא שהחלות יצאו קשות ונשרפו, וגאיה אמרה שהיא מתכוונת לזרוק אותן לפח. דניאל וזוהר ביקשו ממנה כמה פעמים שלא לעשות זאת והבהירו שהם אינם אוהבים לראות אוכל נזרק, ואף אמרו שהם מוכנים לאכול את החלות למרות שלא יצאו מוצלחות.

למרות הבקשות, גאיה השליכה את החלות לפח. כאשר הדיירים התיישבו לשולחן השבת והנושא עלה במהלך הארוחה, היא סיפרה כי אכן זרקה אותן - דבר שהכעיס מאוד את דניאל.

באותו רגע הבהיר דניאל עד כמה הדבר מפריע לו ואמר לה: "כפרה עלייך, לא זורקים אוכל", והוסיף כי הוא ביקש ממנה מראש שלא לזרוק את החלות וכי היה מוכן לאכול אותן למרות שלא יצאו מוצלחות.

במהלך הוויכוח הסביר דניאל כי ביקש ממנה מספר פעמים שלא לזרוק את החלות, אך גאיה טענה שלא שמעה את הבקשה. בתחילה היה לה קשה להבין את התגובה שלו ואת הסיבה לכך שהנושא מעורר בו רגש כל כך חזק, והיא אף התקשתה להכיל את הסיטואציה ואת הדרישה שלא לזרוק את הלחם.

לדבריה, אם הייתה מבינה עד כמה הדבר רגיש עבורו, הייתה פועלת אחרת. היא אף הוסיפה כי היא האחרונה שתזלזל בלחם, במיוחד לאור העובדה ששני אחיה, סהר וארז, ואביה עופר היו בשבי.

בהמשך אף אמרה לדיירים בבית: "המשפחה שלי הייתה בשבי. אני יודעת מה זה שאנשים לא אוכלים", והדגישה כי מבחינתה לא הייתה כוונה לפגוע.

העימות סביב שולחן השבת הלך והתחמם, כאשר דניאל התקשה לקבל את עצם העובדה שהאוכל נזרק למרות בקשותיו. לאחר מכן הוא נכנס לבית האח הגדול ושיתף בכאב שמאחורי התגובה שלו.

בשיחה עם האח הגדול סיפר כי הנושא רגיש עבורו בגלל הרקע שממנו הגיע. "קשה לי לראות אוכל נזרק לפח, במיוחד שאני בא ממקום שהיה בו חסר", אמר. לדבריו, היו תקופות בילדותו שבהן הלך לישון רעב, ולכן גם כיום קשה לו לראות אוכל שנזרק.

הוא אף סיפר כי לעיתים הוא נמנע מלהעמיס לעצמו אוכל בצלחת כדי שלא יישאר וייזרק, והוסיף: "גם עכשיו אם מישהו משאיר אוכל בצלחת - אני מנקה מהצלחות של אחרים."

דניאל הוסיף כי בבית שבו גדל לא היה מקובל להשאיר אוכל בצלחת, וכי מבחינתו מדובר לא רק בהרגל אלא גם בערך ובחינוך שקיבל.

דניאל מתפרק בחדר האח

הסולחה

בהמשך ביקש דניאל לשוחח עם גאיה על הדברים, אך היא אמרה שבאותו רגע היא כועסת ולא רוצה לדבר איתו. רק לאחר מכן השניים ישבו לדבר בנחת, הבהירו את הדברים ביניהם וביקשו סליחה אחד מהשני. בסיום השיחה אמרה גאיה כי מעתה תקפיד שלא לזרוק יותר לחם.