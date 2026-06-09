עכשיו זה רשמי: נבחר רב ראשי חדש למושב בבקעת הירדן

בתום הליך הבחירות, המשרד לשירותי דת הודיע על בחירתו של הרב שגיא כהן כרב המושב משכיות שבבקעת הירדן

בתום הליך בחירות לרב המושב משכיות שבבקעת הירדן, ועדת הבחירות הודיעה הערב (שלישי) שהרב שגיא כהן נבחר פה אחד לתפקיד רב המושב. בחירתו של הרב כהן מהווה אבן דרך משמעותית בביסוס המנהיגות הרוחנית במועצה האזורית בקעת הירדן ובמושב משכיות, ובמתן שירותי דת נגישים ואיכותיים לכלל התושבים.

הרב שגיא כהן הוא בוגר ישיבת ההסדר מעלות, והוא תלמידו של הגר"י ויצמן - ראש ישיבת ההסדר ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. הוא למד לרבנות בכולל בישיבת עתניאל, הוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל לרבנות ומחזיק בכושר לרב עיר. כמו כן, הוא הוסמך לדיינות על ידי הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.

לאורך השנים, הרב כהן עסק בחינוך ובלימוד תורה במסגרות שונות, וכיום הוא משמש כרב אולפנת בני עקיבא הגולן בקצרין, מלמד בכולל בחיספין, בישיבת הגולן ובמדרשת נוב. שילובו של הרב כהן, המחובר לציבור המקומי ובעל רקע תורני מעמיק, צפוי להוות גשר רוחני ומנהיגותי עבור כלל הגוונים ביישוב.

עם בחירתו לתפקיד, הודה הרב כהן לראש המועצה הדתית עמיחי רובין ולחברי הוועדה על האמון ולמשרד לשירותי דת ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן. "אני נכנס לתפקידי מתוך תחושת שליחות עמוקה ויראת כבוד לתושבי משכיות" אמר הרב. "חזוני הוא להוביל יחד עם תושבי היישוב עתיד של צמיחה רוחנית, ערבות הדדית ושותפות קהילתית".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה והודה לראש המועצה הדתית על שיתוף הפעולה בהצלחת תהליך הבחירה. "אני מברך את הרב שגיא כהן על היבחרו לרב היישוב משכיות. הרב כהן הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת ביישוב" מסר. "המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח שלכל קהילה בישראל תהיה מנהיגות רוחנית ראויה ומאחדת".