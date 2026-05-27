עכשיו זה רשמי: הרב מרדכי הס נבחר לרב מושב נווה

אחרי 20 שנה כרב הישוב נווה, משרד הדתות בחר ברב מרדכי הס לרב הישוב באופן רשמי. הרב נחשב לתלמיד מובהק של הרב טאו (ערך את סדרת 'לאומנת עתנו' והרב עמיאל שטרנברג, לימד בעבר בישיבת הר המור והקים את הישיבה הגבוהה בישוב

עכשיו זה רשמי - הרב מרדכי הס מונה לרב הישוב נווה. ועדת הבחירות של המשרד לשירותי דת בחרה ברב ולמעשה הפכה את תפקידו בעשרים השנים האחרונות לתפקיד רשמי.

הרב מרדכי הס הוא בוגר ישיבת 'מרכז הרב' והיה תלמידו של ראש הישיבה הרב צבי יהודה זצ"ל. הוא נחשב לתלמידם המובהק של נשיא ישיבת 'הר המור' הרב צבי ישראל טאו (ערך את ספריו 'לאמונת עתנו') ושל ראש ישיבת 'הר המור' הרב עמיאל שטרנברג.

באופן נדיר, הרב שנחשב ל'הר המורניק', התגייס לשירות קרבי דווקא דרך ישיבת הר עציון (הגוש).

הוא כיהן כרב שכונה ביישוב עלי, לימד במכינה הקדם צבאית ובכולל 'בני דוד', ומסר שיעורים בישיבת ההסדר אלון מורה ובהמשך כיהן כר"מ בישיבת הר המור. אחרי ההתנתקות הגיע לישוב נווה של מפוני עצמונה ומאז משמש כרב הישוב.

כעת הודות להסדרת התקנים לרבני מושבים נבחר הרב הס לכהן כרב היישוב בתקן של המשרד לשירותי דת.

עם בחירתו לתפקיד, הודה הרב הס למנכ"ל המשרד ולוועד היישוב על הבחירה בו לתפקיד רב היישוב, ואמר: "אני מקבל עלי את עול רבנות היישוב נווה ביראת קודש, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות גדולה כלפי כלל הציבור והמשפחות היקרות בישוב. אנו חיים בדור גדול, דור של תחיית האומה בארצה, בו אנו זוכים לראות עין בעין בשוב ד' ציון ובבניין התורה בארצנו.

שאיפתנו העמוקה היא להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, ולפעול מתוך עין טובה, ענוה ונשיאת-עול עם שאר אחינו בני ישראל בכל מקום שהם. מתוך נאמנות וחיבור עמוק לשורשי התורה והאמונה, ומתוך אחדות ודיבוק חברים, נמשיך לבנות קומה נוספת של רוח, חסד וצמיחה ביישוב ובאזור כולו, ונהיה שותפים בהרמת קרנו של עם ישראל בארצו."

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה ומסר: "אני מברך את הרב מרדכי הס שליט"א על היבחרו לרב המושב נווה. הרב הס הוא דמות של תלמיד חכם המשלב תורה והנהגה, ואני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו הרוחנית יפרחו שירותי הדת במושב נווה. המשרד לשירותי דת חרת על דגלו את המשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בערים וביישובים בכל רחבי הארץ. נמשיך לפעול ללא לאות כדי להבטיח ש