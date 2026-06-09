משרד החוץ החליט: זה השגריר החדש של ישראל בעולם

במשרד החוץ החליטו על מינויו של שגריר חדש לישראל בדרום קוריאה, וכן על מינוי חדש לתפקיד ראש המערך המדיני במשרד. כל הפרטים

וועדת המינויים למינוי ראשי נציגויות בחו״ל של משרד החוץ, בראשות שר החוץ גדעון סער, החליטו היום (שלישי) על מינויו של שגיא קרני לתפקיד שגריר ישראל בדרום קוריאה. המינוי יובא כעת לאישור וועדת השרים למינויים בשירות החוץ, ולאחר מכן לאישור מליאת הממשלה.

קרני משמש כיום כראש חטיבת דרום מזרח אסיה, ובעבר הוא כיהן כשגריר ישראל לסינגפור ושגריר לא תושב למזרח טימור, כשגריר ישראל לאנגולה וכקונסול הכללי של ישראל בהונג קונג, וקונסול כללי לא תושב למקאו.

במקביל, ועדת המינויים העליונה של משרד החוץ, בראשות המנכ״ל עדן בר טל, החליטה היום על מינויו של שגריר ישראל ביפן גלעד כהן לתפקיד ראש המערך המדיני במשרד החוץ. לשגריר כהן קריירה עניפה במשרד החוץ, ובעבר כיהן כסמנכ״ל תיאום ותכנון וכסמנכ״ל אסיה ופסיפיק ושירת בשגרירות ישראל באנקרה, שגרירות ישראל בברזיל ובמשלחת ישראל לאו״ם בניו יורק.

השגריר גלעד כהן צילום: דוברות משרד החוץ

כהן זכה בעבר בתואר העובד המצטיין של משרד החוץ, זאת על עבודתו במשלחת ישראל לאו״ם ועל פעילותו שם שהביאה לאימוץ החלטת האו״ם על יום השואה הבינלאומי. בנוסף, במאי 2026, הוענק לכהן עיטור כבוד יפני נדיר, Higashi-Kuninomiya International Culture Award, כאות הוקרה על פועלו להידוק קשרי ישראל-יפן במהלך חמש שנות כהונתו.