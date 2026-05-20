גדעון סער מתפוצץ: בן גביר גרם ביודעין נזק למדינה!

שר החוץ גדעון סער מצטרף לגל הגינויים המדיניים לו זוכים סרטונים בן גביר של שימוש בכוח כנגד פעילי המשט לעזה, הסרטונים גוררים גינויים בינלאומיים לישראל משורה של מדינות

שר החוץ גדעון סער התפוצץ ברשתות הרחברתיות על השר בן גביר, לאחר פרסום סרטון פעילי המשט לעזה, שגורר גינויים בינלאומיים רחבים.

סער תקף את בן גביר בחריפות כמו שעוד לא נשמעה משורות הקואליציה, והטיח בשר כי הוא גורם נזק מדיני לישראל באופן מודע, וכי מדובר באירוע מתמשך המסב נזק רב לתדמית המדינה.

השר סער אמר את דבריו החריפים על רקע הסרטון שפורסם על ידי השר בן גביר בו הגיע אל מתקן המעצר בו מוחזקים פעילי המשט שפעלו לחצות לתוך עזה ולהפר את המצור הישראלי, כאשר בסרטון נראים פעילים נכפתים ונאזקים בכוחניות רבה, מקופלים אל הקרקע וסופגים עלבונות מהשר בן גביר בעודו מנופף דגל ישראל מעל ראשיהם.

הסרטון גורר גל חריף של גינויים מרחבי העולם, וכבר יצר משבר ישיר עם מדינה אחת לפחות, ממשלת איטליה פנתה לישראל בדרישה רשמית להתנצלות על מה שתיארו כ'השפלה ואלימות כלפי פעילים ועצורים לא אלימים'

בדבריו תקף סער בהתנגשות חסרת תקדים בחריפותה בתוך שורות שרי הממשלה: "גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה". הטיח סער בבן גביר, והוסיף "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים".

לבסוף הודיע סער כי לא בן גביר הוא הפנים של ישראל, וכי עליו לחדול מיד ממעשיו.