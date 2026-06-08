עדיין לא מרוצה: טראמפ בפנייה נוספת לישראל ואיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שני) פעם נוספת לחידוש הלחימה בין ישראל ואיראן, כשקרא שוב לשני הצדדים להפסיק בתקיפות.

בפוסט קצר שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, טראמפ כתב בפשטות: "ישראל ואיראן חייבות להפסיק את ה'ירי' באופן מיידי. הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

כזכור, כבר אתמול בערב טראמפ הביע את חוסר שביעות רצונו מחידוש הלחימה, כשהגיב לאירוע באופן מפויס במיוחד. בדבריו לרשת פוקס ניוז טראמפ הזמין את האיראנים לשוב אל שולחן המשא ומתן למרות המטחים הבלתי פוסקים על ישראל שנרשמו רגע לפני כן: "אני מציע לאיראן - יריתם מספיק, זה מספיק. עכשיו תחזרו לשולחן הדיונים".

במקביל טראמפ רמז לאחריות ישראלית באירוע, כאשר הודיע כי "אני כועס על התקיפה בביירות, לא היה תיאום" זאת למרות שבישראל טוענים שהיה תיאום מלא לפני התקיפה אמש בדאחייה. בהמשך טראמפ אמר כי הוא "ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ויגיד לו לא לתקוף בשטח איראן".