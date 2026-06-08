ממשיכים לתקוף באיראן: פיצוצים נשמעו בטהרן וערים נוספות

כלי התקשורת באיראן מדווחים כעת (שני) על תקיפות ישראליות בטהרן, כאשר פיצוצים נשמעו ברחבי עיר הבירה. במקביל דווח ברשת "איראן-אחבר" על פיצוצים גם באיספהאן, תבריז, רי, כרג' ובכרמאנשה.

לפי הדיווחים, התקיפות כוונו נגד יעדים בדרום ובמערב טהרן. גורמים באיראן טענו כי ישראל תקפה את אוניברסיטת עאשוראא' למדעי האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה. על פי ההערכות, המתקפות בטהרן ותבריז כוונו נגד מחסני טילים, מכוני מחקר שקשורים לפרוייקט הגרעין, ומחסני טילים ורחפנים.

עשן מיתמר בשמי טהרן

בהמשך דווח גם על תקיפה בשדה התעופה בשיראז. בתוך כך, בסוכנות הידיעות "מהר" טענו כי מערכות ההגנה האווירית יירטו והפילו כטב"ם מעל טהרן.

כזכור, הבוקר צה"ל השלים את גל התקיפות הראשון באיראן, שכוון נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. בהודעה נמסר כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.

בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' – התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו. במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.