היעד הראשון של גל התקיפה באיראן: מטרות הגנה אווירית

עשרות מטוסי חיל האוויר השלימו גל תקיפות נרחבות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן. היעד הראשון של התקיפה היה מערכות הגנה אווירית שהוצבו מאז מבצע 'שאגת הארי'

דובר צה"ל הודיע כעת (שני) כי צה"ל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.

בהודעה נמסר כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.

בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' – התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו.

במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.

נזכיר כי אמש, איראן פתחה בגל תקיפות נגד ישראל ושיגרה טילים לעבר צפון הארץ. מוקדם יותר היום התרחב הירי גם לעבר המרכז.



