תוך שעות: איראן סגרה את המרחב האווירי שלה

בזמן שבישראל טרם ברור האם היה מדובר בתקיפה חד פעמית או שמא תחילתה של מלחמה - איראן פתחה במהלך חריג

איראן סגרה כעת (שני) את המרחב האווירי שלה לטיסות יוצאות ונכנסות. בישראל המרחב האווירי עדיין בטוח ולפי שעה שרת התחבורה, מירי רגב, טוענת כי אין שינוי בזמני הטיסות. יחד עם זאת, פיקוד העורף דרש לצמצם את מעבר הקהל בנתב"ג ל-2,500 אנשים, ובמערכת הביטחון דנים בכך.

למרות השארת השמיים פתוחים, חברת התעופה אוסטריאן איירליינס ביטלה את טיסותיה לישראל וממנה היום - אחרי שרק חזרה לטוס לתל אביב ביום שלישי שעבר.



נזכיר כי אמש, פיקוד העורף החמיר את ההנחיות וביטל את הלימודים בכל הארץ. בהמשך היום, צפויות להתקיים הערכות מצב נוספות שיקבעו כיצד יראה המשך השבוע.