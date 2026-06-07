מכירת חיסול: טראמפ מאשים את ישראל ובולם תקיפה באיראן

הנשיא טראמפ התבטא לראשונה בקשר לשיגור מטחי הטילים האיראניים לעבר ישראל, במה שנראה כמו תגובה חלשה ורופסת במיוחד מצד נשיא ארה"ב, ואף רמז לאשמה ישראלית בעקבות התקיפות בביירות

הנשיא הגיב לראשונה לפני רגעים למטחי הטילים הרבים מאיראן אל ישראל, ובישראל צפויים להיות מודאגים במיוחד מהתגובה ה'חלבית' של טראמפ.

על פי פוקס ניוז, הנשיא הגיב לאירוע באופן מפויס במיוחד, והזמין את האיראנים לשוב אל שולחן המשא ומתן למרות המטחים הבלתי פוסקים על ישראל בשעה האחרונה: "אני מציע לאיראן - יריתם מספיק, זה מספיק. עכשיו תחזרו לשולחן הדיונים".

מעבר לאמירה מביכה זו, הנשיא טראמפ מתעקש באוזניי מקורבים על פי אותם דיווחים, כי הוא ואיראן קרובים במיוחד לעסקה.

התגובה האמריקאית הרופסת לשבירה בוטה של כל הסכמות הפסקת האש, ותקיפה ישירה של איראן על שטח ישראל, צפויה להעלות גבות רבות בהפתעה ובדאגה בירושלים ומערכת הביטחון, כאשר כעת תידרש ישראל להחליט כיצד להגיב, והאם לקבל את מסגרות הנשיא ללחימה, למרות סירובו לגבות מחיר מהתרסה איראנית בוטה כנגד כל פרמטר של הפסקת האש.

בנוסף, נראה כי טראמפ רומז לאחריות ישראלית באירוע, כאשר הודיע כי "אני כועס על התקיפה בביירות, לא היה תיאום" זאת למרות שבישראל טוענים שהיה תיאום מלא לפני התקיפה, בנוסף, דווח כי טראמפ אומר כעת כי ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ויגיד לו לא לתקוף בשטח איראן.