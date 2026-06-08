הילד בן 27: הסיפור מאחורי השיר המטורף של הסרט "שרק"

הוא בכלל לא נכתב בשביל הסרט והמילים שלו הן מכתב עידוד לאאוטסיידרים. העובדות שלא ידעתם על הלהיט שאי אפשר לברוח ממנו

בדיוק היום (שני), ב-8 ביוני 1999, שחררה להקת סמאש מאות' (Smash Mouth) את אלבומה השני Astro Lounge. העולם אולי לא ידע את זה באותו רגע, אבל בתוך האלבום הזה הסתתר השיר שיהפוך להמנון הבלתי מעורער של דור שלם: All Star.

אז איך שיר פופ-רוק קליל משנות ה-90 הפך למפלצת תרבותית שאי אפשר לברוח ממנה גם בשנת 2026? שלפנו את חולצת המשבצות, חזרנו אחורה בזמן, והבאנו לכם כמה עובדות שלא ידעתם על השיר שכולנו אוהבים לשנוא (ולשיר בטירוף).

הוא בכלל לא נכתב בשביל "שרק"

למרות שקשה להפריד בין הפרצוף הירוק של האוגר האהוב עלינו לבין צלילי הפתיחה של השיר, All Star יצא שנתיים שלמות לפני שהסרט "שרק" בכלל הגיע לקולנוע (הסרט יצא ב-2001). השיר אמנם הופיע קודם לכן בסרט הקומי "אנשי המסתורין", אבל המפגש עם האנימציה של דרימוורקס הוא זה שהפך אותו מאפקט חולף להיסטריה עולמית.

המנון האנדרדוג הרשמי

למרות שהקליפ שלו צבעוני, מטופש וניינטיזי להחריד (עם הופעת אורח של בן סטילר, אגב), המילים של השיר הן דווקא מכתב עידוד לכל מי שמרגיש קצת "אאוטסיידר". סולן הלהקה המנוח, סטיב האוול, סיפר בזמנו שהשיר נכתב עבור המעריצים הצעירים של הלהקה, שסבלו מבריונות או הרגישו שהם לא מתאימים למסגרת. המסר? "אתה כוכב, צא לשחק". לא פלא ששרק אימץ אותו.

מלך המימים של האינטרנט

יש שירים טובים שדועכים עם השנים, ויש שירים שהאינטרנט פשוט מסרב לתת להם למות. All Star הוא כנראה אחד השירים הכי ממוחזרים בהיסטוריית הרשת. גרסאות רמיקס, מאש-אפים מופרכים בטיקטוק, סרטונים שבהם השיר מנוגן רק על ידי קולות של חתולים, או גרסאות שבהן כל מילה שנייה היא "Somebody" – השיר הזה הפך לחלק מהדנ"א של תרבות המימים.