הח"כ מהליכוד נגד החרדים: "אם החוק יעלה - אני אצביע נגד"

ח"כ דן אילוז מהליכוד הודיע כי יצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה: "מול חילול השם, אין משמעת פוליטית"

מתיחות בקואליציה: ח"כ דן אילוז מהליכוד הודיע הערב (ראשון) כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה, המקודם על ידי המפלגות החרדיות. בדבריו הסביר את הסיבות להתנגדותו לחוק, וקרא לשאר חברי הקואליציה להצביע נגד אם החוק יעלה להצבעה.

"השבוע מנסים העסקנים החרדים להעלות להצבעה חוק שמבקש לעגן השתמטות תחת כסות של 'לימוד תורה'. הם קוראים לזה חוק יסוד לימוד התורה, אך יותר נכון לקרוא לזה חוק יסוד חילול התורה" כתב אילוז ברשתות החברתיות. "אם אכן יעלה החוק להצבעה, אני אצביע נגד וקורא לכל מי שבאמת אוהב את התורה להצביע נגד".

לדבריו, "להמציא יהדות שבה לימוד תורה פוטר אדם מהגנה על חיי עמו, זו לא מסורת ישראל. זו המצאה חדשה, מנותקת ומסוכנת שמשנה את הדי אן איי של ההלכה היהודית ושל העם היהודי".

"איך אפשר להשתמש בתורה הקדושה כדי לברוח מאחריות?"

"מדינת ישראל נמצאת היום במלחמת מצווה קיומית. טובי בנינו ובנותינו מוסרים את הנפש בחזית מול אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. ההלכה קובעת במפורש שבמלחמת מצווה 'הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה'. איך אפשר לעמוד מול משפחות שכולות, מול פצועים, מול מילואימניקים שקורסים תחת הנטל, ולהשתמש בתורה הקדושה כדי לברוח מאחריות?" שאל. "העסקנים החרדים לא מגנים על התורה, הם משתמשים בה ככלי פוליטי ציני כדי לשמר כוח, עסקנות ומנגנונים של תלות כלכלית. הם פשוט לקחו את התורה והפכו אותה לעסק".



"מול העיוות הזה חובה להציב את האמת: התורה שלנו קוראת לחיי מעשה ולנשיאה משותפת בנטל" הבהיר אילוז. "הרמב"ם פסק בצורה החריפה ביותר נגד הפיכת התורה לקרדום לחפור בו, וכתב על מי שדורש שהציבור יפרנס אותו רק כדי ללמוד: 'הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וכיבה מאור הדת'".

"מול חילול השם אין משמעת פוליטית"

בהמשך דבריו פנה לשאר חברי הקואליציה: "משמעת קואליציונית זהו ערך חשוב, וכמעט תמיד עמדתי לצידו. עשיתי חריג רק סביב חוק המעונות, שגם הוא נבע מאותו עיוות מוסרי בדיוק. אבל מול חילול השם, אין משמעת פוליטית. חז"ל לימדו אותנו ש'אין מקיפין בחילול השם'. כלומר, מול ביזוי שם שמים אי אפשר לעשות פשרות פוליטיות. זהו עוון חמור שדורש עמידה איתנה ואומץ לומר את האמת בלי לגמגם".

"דווקא מתוך אהבה עצומה לתורה, לא אתן את קולי למכירת החיסול של הערבות ההדדית. מתוך מחויבות למסורת ישראל האותנטית, ואחריות לאומית למדינה שלנו שניצבת בפני סכנה קיומית, אני אתנגד לחוק הזה" סיכם. "אני שוב קורא לכל אוהבי התורה ולכל אוהבי הצבא בתוך משכן הכנסת להצביע יחד איתי נגד העיוות הנוראי הזה".

