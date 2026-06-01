האולטימטום של ש"ס: חוק יסוד לימוד תורה או משבר

בעקבות מה שהגדירו בש"ס "הרדיפה האכזרית של היועמ"שית המודחת על לומדי התורה", שיגרו חברי הסיעה מכתב חריף לראש הממשלה ויו"ר הקואליציה: "אם לא יובטח רוב לאישור החוק – לא נצביע על שום חקיקה קואליציונית אחרת". במכתב הם מזכירים לנתניהו את דבריו שלו: "בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים"

דרמה פוליטית חסרת תקדים שמאימת לשנות את יציבות הממשלה: סיעת ש"ס, בהובלת יו"ר התנועה ח"כ הרב אריה דרעי, שיגרה הערב מכתב דרישה ואולטימטום חריף וחד-משמעי לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ. במכתב מודיעה הסיעה על השבתה מוחלטת של כל החקיקה הקואליציונית, במידה וחוק יסוד: לימוד תורה לא יועלה להצבעה מיידית כבר ביום רביעי הקרוב.

הצעד הדרמטי מגיע בעקבות דיון ממושך שקיימה היום סיעת ש"ס, שבו הביעו חברי הכנסת כאב עמוק על מה שהגדירו כ"רדיפה אכזרית וחסרת תקדים של היועמ״שית המודחת על לומדי התורה, כפי שלא היה מעולם". בש"ס תקפו בחריפות את המצב הקיים וציינו כי "בנינו המובחרים, עמלי התורה ושבט לוי של דורנו, הפכו למטרה לרדיפה ולהשפלה. אוי לנו שכך עלה בימינו".

הדרישה: הצבעה ביום רביעי בהתאם להסכמים

לאור המצב, החליטו בש"ס כי הדרך היחידה לתקן את העוול היא עיגון מעמדם של לומדי התורה בחוק יסוד. במכתבם הם דורשים מראש הממשלה להורות להנהלת הקואליציה להעלות את "חוק יסוד: לימוד התורה", המונח כעת על שולחן הכנסת, להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הקרוב – זאת בהתאם להתחייבות המפורשת בהסכם הקואליציוני שנחתם בין ש"ס לליכוד.

כדי להבהיר את רצינות כוונותיהם, הטילו חברי הסיעה פצצה פוליטית וכתבו: "הסיעה מודיעה כי ככל שלא יובטח רוב לאישור החוק, לא תצביע על כל חקיקה קואליציונית אחרת".

לדבריהם, הצבעה על חוק היסוד היא אמירה ערכית, מוסרית ולאומית ברורה של הקואליציה בדבר מקומה המרכזי של התורה במדינת ישראל, והיא הכרחית בעת הזו, בהתאם להשקפת עולמו של רוב העם היהודי וכלל מרכיבי הגוש האמוני.

"מזכירים לך את דבריך שלך"

בסיום המכתב, בחרו חברי סיעת ש"ס להשתמש במילותיו של ראש הממשלה נתניהו עצמו, וציטטו דברים שנשא בעבר במליאת הכנסת על ערך לימוד התורה:

"עולם התורה שמר עלינו לאורך כל שנות הגלות. לימוד התורה ושמירת המורשת הם אלו שהגנו על העם היהודי, ובלעדיהם העם היהודי לא היה שורד. בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, וגם לא יהיה לנו עתיד".

חברי הסיעה חתמו את המכתב במילים "דברים כדורבנות", כשהם מבהירים לנתניהו כי כעת הגיעה שעת המבחן של הקואליציה לעמוד מאחורי הצהרות אלו במעשים. על המכתב חתומים יו"ר התנועה ח"כ הרב אריה דרעי וכל חברי סיעת ש"ס בכנסת.