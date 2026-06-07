בג"ץ הכריע: דיון על העתירות נגד מבקר המדינה יערך בהקדם

שופטת בג"ץ גילה כנפי שטייניץ קבעה היום (ראשון) כי העתירות לפסילת ההצבעה על בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו כמבקר המדינה "ייקבעו לדיון לפני הרכב בהקדם האפשרי", ולא יאוחר מה-23 ביוני.

עוד נקבע כי המדינה וראבילו יגישו תגובה מקדמית לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים עד 48 שעות לפני מועד הדיון שייקבע.



העתירה מתמקדת בסבב ההצבעה השני שנערך בין שני המועמדים, לאחר שבסבב הראשון קיבל השופט אלרון 60 קולות לעומת 57 קולות לעו"ד ראבילו. לטענת העותרות, לקראת הסבב השני הופעל לחץ ממוקד על חברי כנסת מטעם הקואליציה לתעד ולצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד באמצעות מכשירים סלולריים, כדי להוכיח את הצבעתם לעו"ד ראבילו (פרקליטו האישי של ראש הממשלה).

בעתירה מובאות דוגמאות להתנהלות זו במליאה, הכוללות קריאות של חברי כנסת לצלם את הפתקים ועדויות על חברי כנסת שתיעדו את הצבעתם בווידאו או בסטילס והציגו את התיעוד לראשי הסיעה.