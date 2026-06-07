הנה זה בא: עתירה דחופה לבג"ץ נגד מבקר המדינה

ח"כ קארין אלהרר וסיעת "יש עתיד" הגישו עתירה דחופה לבית המשפט העליון, בבקשה להוציא צו על תנאי שיורה על ביטול תוצאות ההצבעה לבחירת מבקר המדינה שנערכה ב-3 ביוני, ועל קיום בחירות חדשות. העתירה הוגשה נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, הכנסת, היועצת המשפטית לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, סיעת הליכוד והמועמדים עו"ד מרדכי ראבילו והשופט (בדימ') יוסף אלרון.



העתירה מתמקדת בסבב ההצבעה השני שנערך בין שני המועמדים, לאחר שבסבב הראשון קיבל השופט אלרון 60 קולות לעומת 57 קולות לעו"ד ראבילו. לטענת העותרות, לקראת הסבב השני הופעל לחץ ממוקד על חברי כנסת מטעם הקואליציה לתעד ולצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד באמצעות מכשירים סלולריים, כדי להוכיח את הצבעתם לעו"ד ראבילו (פרקליטו האישי של ראש הממשלה).

בעתירה מובאות דוגמאות להתנהלות זו במליאה, הכוללות קריאות של חברי כנסת לצלם את הפתקים ועדויות על חברי כנסת שתיעדו את הצבעתם בווידאו או בסטילס והציגו את התיעוד לראשי הסיעה.

הטענות המשפטיות נגד הליך הבחירה

הפרת חובת החשאיות: חוק יסוד: מבקר המדינה קובע במפורש כי המבקר ייבחר בהצבעה חשאית. העותרות טוענות כי דרישת התיעוד והצילום של הפתקים מאחורי הפרגוד ביטלה לחלוטין את רכיב החשאיות, אשר נועד לאפשר לחברי הכנסת להצביע לפי שיקול דעתם העצמאי וחופש מצפונם, במנותק מחובת המשמעת הסיעתית או מלחצים פוליטיים.

התנהלות יו"ר הכנסת: נטען כי במהלך ההצבעה הוגשה תלונה על צילומים מאחורי הפרגוד, וכי סגן היועצת המשפטית לכנסת קבע שחל איסור על הכנסת טלפונים לתא ההצבעה. חרף זאת, יו"ר הכנסת אפשר את המשך הצילומים והחליט לבטל את ההצבעה שהחלה ולהתניע מחדש את הסבב השני, מהלך שלטענת העותרות נועד לאפשר לקואליציה לפקח על הצבעת חבריה.

פגמים מוקדמים בהליך: העתירה מצביעה על כך שעשרה חברי כנסת מהקואליציה שחתמו במקור על טפסי התמיכה במועמדותו של השופט אלרון, אולצו למשוך את חתימותיהם בעקבות הנחיה פוליטית, בניגוד להחלטות ועדת האתיקה של הכנסת.

ניגוד עניינים מוסדי: העותרות מדגישות כי בחירתו של עו"ד ראבילו, המייצג את ראש הממשלה בענייניו האישיים, לתפקיד המבקר האמור לחקור בין היתר את אירועי 7 באוקטובר, פוגעת קשות באמון הציבור במוסד ביקורת המדינה.

העותרות מבקשות מבית המשפט לקבוע לוחות זמנים דחופים לדיון, מאחר שמבקר המדינה הנבחר אמור להיכנס לתפקידו בתחילת חודש יולי.