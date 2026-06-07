שיחת הטלפון "שסיבכה" את בנט: 'הפר הוראת צנזורה'

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, קטע את נאומו בכנס לאחר שנכנסה לו שיחת טלפון במפתיע. כעת תוקפים אותו בחריפות: "הפר הוראות צנזורה"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס לסערה שהחלה בשבוע שעבר, סביב ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

תחילה נזכיר כי פורסם קטע וידאו מכנס בו נאם בנט, בו נראה כיצד המנחה עוצרת אותו, מקרבת לו טלפון, לוחשת לו משהו באוזן, ולאחר מכן בנט אומר: "זה הבן שלי מלבנון".

שמש התייחס לתקרית וכתב: "בניגוד להוראות הצנזורה: האם יש פוליטיקאי שלא הצליח להתאפק, עצר כנס מפוצץ פעילים כדי לענות לטלפון מהבן שלו הלוחם בלבנון - וכמובן טרח לספר לכולם שהבן שלו נלחם בלבנון?

‏ואז, באורח פלא, הקטע גם ״דלף״ באיכות גבוהה וזכה למאות אלפי צפיות. ‏הכול, כמובן, למרות האיסור בפרסום".