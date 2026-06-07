אחרי שכבש את האוסקר: "ערך סנטימנטלי" מגיע למסכים בישראל

סרטו של הבמאי הנורבגי יואכים טרייר זכה באוסקר, בפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל קאן ובשישה פרסי האקדמיה האירופית לקולנוע, וכעת הוא עושה את דרכו לבתי הקולנוע בארץ

הסרט המדובר של השנה בקולנוע האירופי מגיע לישראל: "ערך סנטימנטלי" (Sentimental Value), סרטו של הבמאי הנורבגי יואכים טרייר, יעלה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ החל מ־18 ביוני, בהפצת קולנוע חדש.



הדרמה המשפחתית זכתה להצלחה יוצאת דופן בזירת הפרסים הבינלאומית, כאשר קטפה את פרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר, את הפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל קאן, וכן שישה פרסי האקדמיה האירופית לקולנוע, בהם הפרסים לסרט הטוב ביותר, לבמאי, לשחקן, לשחקנית ולתסריט. בנוסף זכה הסרט בפרס הבאפט"א לסרט הבינלאומי הטוב ביותר, בפרס גלובוס הזהב לשחקן המשנה הטוב ביותר ובשורה ארוכה של פרסים נוספים ברחבי העולם.



זוכה הפרס הגדול של חבר השופטים בפסטיבל קאן. צילום: קספר טוקסן

הסרט מסמן איחוד מחודש בין טרייר לבין השחקנית רנאטה ריינסב, שכיכבה גם בסרטו המצליח האדם הגרוע בעולם. לצידה משתתפים בסרט סטלן סקארסגארד, אל פנינג ו־אנדרס דניאלסן לי.



הצלחה בינלאומית שהחלה בפסטיבל קאן והמשיכה עד האוסקר צילום: קספר טוקסן

עלילת הסרט עוקבת אחר נורה, שאיבדה את אמה ונאלצת להתמודד עם חזרתו לחייה של אביה, גוסטב – במאי קולנוע מפורסם ומרוחק. גוסטב מציע לבתו לגלם את התפקיד הראשי בסרט אוטוביוגרפי חדש שהוא מבקש ליצור, אך נורה מסרבת. בעקבות הסירוב מועבר התפקיד לשחקנית אמריקאית צעירה ומבטיחה, מהלך שמטלטל את הדינמיקה המשפחתית ומאלץ את נורה ואת אחותה אגנס להתמודד עם משקעי העבר, אובדן, פיוס ויחסים מורכבים בין הורים לילדיהם.



דרמה מרגשת על אהבה, אובדן והשלמה צילום: קספר טוקסן

"ערך סנטימנטלי" נחשב לאחד הסרטים המדוברים של השנה בקולנוע העולמי, והוא זכה לשבחים רבים בזכות התסריט, המשחק והעיסוק הרגיש במשפחה, זיכרון ויצירה אמנותית.