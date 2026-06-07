בן גביר מאיים: "‏אם המחבל יתפס חי - הוא יוצא להורג"

השר בן גביר התייחס כעת לפיגוע בכוכב יאיר ומסר: "אם המחבל יתפס חי - הוא יוצא להורג - זה החוק ואנו נדרוש את ישומו"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס כעת (ראשון) לפיגוע בכוכב יאיר, בו נהרג אדם, ונפצעו מספר אנשים בזירות שונות.

בדבריו כתב בן גביר: "‏אם המחבל יתפס חי - הוא יוצא להורג - זה החוק ואנו נדרוש את ישומו. ‏בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק "עונש מוות למחבלים". ‏דם יהודי אינו הפקר. ‏מי שרוצח יהודי - יראה את חבל התלייה".

מוקדם יותר היום דיווחנו על פיגוע ירי מתגלגל באזור בתחנת דלק בכוכב יאיר בשרון.

מעדויות ראשונות עולה כי מחבל שנסע ברכב עם לוחית זיהוי צהובה, פתח באש לעבר אנשים שהיו בתחנת הדלק, שני בני אדם נפצעו. לאחר מכן נמלט והמשיך בירי לאורך הכביש באזור.

כוחות מיוחדים של הימ"מ והשב"כ פתחו במצוד אחרי המחבלים. במשטרה עדכנו: "כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע".

פצוע אנוש ועוד 4 פצועים

בסך הכל ישנם 2 פצועים בתחנת דלק סמוכה לכוכב יאיר, עוד פצוע בכניסה לצור יצחק ופצוע נוסף בהמשך הכביש לכיוון סלעית. אש נפתחה גם לעבר הש.ג. של הישוב, ללא נפגעים.

כעבור זמן קצר נקבע מותו של אחד הפצועים.